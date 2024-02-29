Описание приготовления:
Тесто для основы готовим с добавлением сухих дрожжей и из этого количества ингредиентов можно приготовить основу для одной пиццы диаметром 34-36 см.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Мука 120 Грамм
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Дрожжи сухие 1/2 Чайных ложки
- Вода тёплая 60 Миллилитров
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Томатный соус 2 Ст. ложки
- Помидор 1 Штука
- Сыр сулугуни 80 Грамм
- Маринованный огурец 1 Штука
- Ветчина 40 Грамм
- Колбаски копченые 60 Грамм
- Моцарелла 80 Грамм (шарики)
Количество порций 3
Калорийность
220 ккал
Калорийность
12 г
Белки
18 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца "Виктория"»
Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.
В миску просейте всю муку, добавьте соль, сахар. Перемешайте.
Залейте теплую воду и растительное масло.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Округлите тесто в небольшой тарелке, накройте его кухонным полотенцем и оставьте на 30 минут в покое.
За это время нарежьте колбаски тонкими кружочками, также тонкими кружочками нарежьте маринованный огурчик и тонкими ломтиками ветчину.
Раскатайте тесто в тонкий пласт в форме круга, у меня диаметр круга 36 см. Очень удобно раскатанное тесто переложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки, и продолжать дальше работать. Тесто смажьте соусом, воспользовавшись кулинарной кистью, выложите поверх тонкие кружочки помидора, предварительно нарезанные.
Поверх равномерно распределите натертый на крупную терку сыр сулугуни.
Распределите поверх тонкие ломтики ветчины и тонкие кружочки маринованного огурчика.
Разложите моцареллу, также нарезанную тонкими ломтиками предварительно. Пиццу отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Готовую пиццу нарежьте порционно и сразу же подавайте к столу.