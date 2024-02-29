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Пицца «Виктория»

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Пицца «Виктория»

Описание приготовления:

Тесто для основы готовим с добавлением сухих дрожжей и из этого количества ингредиентов можно приготовить основу для одной пиццы диаметром 34-36 см.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 120 Грамм
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Дрожжи сухие 1/2 Чайных ложки
  • Вода тёплая 60 Миллилитров
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Томатный соус 2 Ст. ложки
  • Помидор 1 Штука
  • Сыр сулугуни 80 Грамм
  • Маринованный огурец 1 Штука
  • Ветчина 40 Грамм
  • Колбаски копченые 60 Грамм
  • Моцарелла 80 Грамм (шарики)

Количество порций 3

Калорийность

220 ккал

Калорийность

12 г

Белки

18 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Виктория"»

Пицца "Виктория"

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.

Пицца "Виктория"

В миску просейте всю муку, добавьте соль, сахар. Перемешайте.

Пицца "Виктория"

Залейте теплую воду и растительное масло.

Пицца "Виктория"

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Округлите тесто в небольшой тарелке, накройте его кухонным полотенцем и оставьте на 30 минут в покое.

Пицца "Виктория"

За это время нарежьте колбаски тонкими кружочками, также тонкими кружочками нарежьте маринованный огурчик и тонкими ломтиками ветчину.

Пицца "Виктория"

Раскатайте тесто в тонкий пласт в форме круга, у меня диаметр круга 36 см. Очень удобно раскатанное тесто переложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки, и продолжать дальше работать. Тесто смажьте соусом, воспользовавшись кулинарной кистью, выложите поверх тонкие кружочки помидора, предварительно нарезанные.

Пицца "Виктория"

Поверх равномерно распределите натертый на крупную терку сыр сулугуни.

Пицца "Виктория"

Распределите поверх тонкие ломтики ветчины и тонкие кружочки маринованного огурчика.

Пицца "Виктория"

Разложите моцареллу, также нарезанную тонкими ломтиками предварительно. Пиццу отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Пицца "Виктория"

Готовую пиццу нарежьте порционно и сразу же подавайте к столу.

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