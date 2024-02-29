Описание приготовления:

Тесто для основы готовим с добавлением сухих дрожжей и из этого количества ингредиентов можно приготовить основу для одной пиццы диаметром 34-36 см.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Мука 120 Грамм

Растительное масло 2 Ст. ложки

Дрожжи сухие 1/2 Чайных ложки

Вода тёплая 60 Миллилитров

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1 Чайная ложка

Томатный соус 2 Ст. ложки

Помидор 1 Штука

Сыр сулугуни 80 Грамм

Маринованный огурец 1 Штука

Ветчина 40 Грамм

Колбаски копченые 60 Грамм

Моцарелла 80 Грамм (шарики)

Количество порций 3

Калорийность

220 ккал

Калорийность

12 г

Белки

18 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Виктория"»

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.

В миску просейте всю муку, добавьте соль, сахар. Перемешайте.

Залейте теплую воду и растительное масло.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Округлите тесто в небольшой тарелке, накройте его кухонным полотенцем и оставьте на 30 минут в покое.

За это время нарежьте колбаски тонкими кружочками, также тонкими кружочками нарежьте маринованный огурчик и тонкими ломтиками ветчину.

Раскатайте тесто в тонкий пласт в форме круга, у меня диаметр круга 36 см. Очень удобно раскатанное тесто переложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки, и продолжать дальше работать. Тесто смажьте соусом, воспользовавшись кулинарной кистью, выложите поверх тонкие кружочки помидора, предварительно нарезанные.

Поверх равномерно распределите натертый на крупную терку сыр сулугуни.

Распределите поверх тонкие ломтики ветчины и тонкие кружочки маринованного огурчика.

Разложите моцареллу, также нарезанную тонкими ломтиками предварительно. Пиццу отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Готовую пиццу нарежьте порционно и сразу же подавайте к столу.