Быстрый и вкусный ужин из простых продуктов на скорую руку – это то, что облегчает жизнь многим хозяйкам. Есть много кулинарных идей, которые порадуют ваших домашних, но при этом не утомят длительным процессом приготовления. Их вы найдете в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления на скорую руку для всей семьи с пошаговыми фотографиями.

Быстрый и вкусный салат на ужин из простых продуктов

Быстрый и вкусный салат на ужин из простых продуктов для всей семьи – это то, что точно позволит сэкономить ваше время и силы после тяжелого рабочего дня. Аппетитный и питательный салат утолит голод и порадует своими вкусовыми свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту!

Ингредиенты –+2 порц.

Фасоль красная 200 гр.

Огурцы свежие 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Чеснок 5 гр.

Сметана 50 гр.

Соль 2 гр.

Шаги 25 мин.

Как приготовить быстрый и вкусный ужин на скорую руку для всей семьи? Выбираем и отмеряем все необходимые продукты по списку. Фасоль можно использовать консервированную или заранее ее отварить. Обдаем свежий огурец прохладной водой, очищаем от загрязнений, если такие есть, и разделываем ингредиент на небольшие кубики. До готовности варим куриное яйцо, погружаем в холодную воду для остывания и освобождаем от скорлупы. То же разделываем на кубики. Три основных ингредиенты выкладываем в глубокую миску. Выбирайте посуду, в которой будет удобно перемешивать угощение. Поливаем продукты майонезом, дополняем солью и измельченным чесноком. Хорошенько все перемешиваем и выкладываем в подходящую посуду для подачи. Быстрый и вкусный салат на ужин из простых продуктов готов. Угощайтесь!

Вкусная свинина на сковороде на ужин

Вкусная свинина на сковороде на ужин порадует всех без исключения. Аппетитное и сочное мясо можно подавать с вашими любимыми гарнирами. Такой вариант еды на вечер – это несложно в исполнении и является питательным кулинарным решением. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Растительное масло – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем под водой свинину и разделываем ее на куски среднего размера.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда наше подготовленное мясо.

Шаг 3. Обжариваем куски свинины на большом огне с каждой стороны по 4 минуты до образования корочки.

Шаг 4. Далее огонь уменьшаем, дополняем мясо солью и перцем. Обжариваем еще 15 минут на небольшом огне.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 6. Отправляем лук в сковороду с мясом.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое сковороды и жарим вместе еще 5 минут.

Шаг 8. Вкусная свинина на сковороде на ужин готова. Скорее пробуйте!

Быстрая и вкусная курица на ужин для всей семьи

Быстрая и вкусная курица на ужин для всей семьи – это универсальный рецепт, который точно стоит взять на заметку. Простое угощение порадует ярким насыщенным вкусом и питательными свойствами. Подавайте к столу с любимыми горячими гарнирами или овощными салатами.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Соус терияки – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмем все необходимые продукты, указанные в нашем списке.

Шаг 2. Промываем куриное филе и делаем на нем неглубокие надрезы с помощью ножа.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда нашу курицу. Немного солим по вкусу. Обжариваем филе до яркого румянца по 10 минут с каждой стороны. Далее огонь уменьшаем и томим продукт под крышкой еще 15 минут.

Шаг 4. Готовое филе поливаем соусом терияки и готовим по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг 5. Затем аппетитную курицу можно выкладывать на тарелку и дать ей слегка остыть.

Шаг 6. Нарезаем угощение ломтиками и дополняем гарниром по вкусу.

Шаг 7. Быстрая и вкусная курица на ужин для всей семьи готова. Подавайте к столу!

Картошка в духовке на ужин для всей семьи

Картошка в духовке на ужин для всей семьи послужит отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Подавайте ее с мясными, рыбными угощениям, а также солениями и овощными салатами. Вкусно и быстро запечь картофель в духовке несложно, если следовать простым шагам из нашего рецепта.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Картофель – 1,5 кг.

Чеснок – 8 зуб.

Зелень – 30 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой и нарезаем кружочками.

Шаг 2. Также подготовим зубчики чеснока, петрушку, соль и растительное масло.

Шаг 3. Кружочки картофеля обязательно промываем под водой и просушиваем с помощью бумажного полотенца. Это позволит убрать лишний крахмал.

Шаг 4. Отправляем подготовленный картофель в форму для запекания. Сюда же отправляем кусочки чеснока. Посыпаем это все солью и поливаем растительным маслом.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем картофель с чесноком и маслом. Отправляем в разогретую до 200° духовку на 20 минут.

Шаг 6. Спустя указанное время аккуратно переворачиваем картофель и запекаем еще 20 минут. Перед подачей посыпаем ароматной измельченной зеленью.

Шаг 7. Картошка в духовке на ужин для всей семьи готова. Можно пробовать!

Говядина на скорую руку на ужин

Говядина на скорую руку на ужин – это то, что нужно любой хозяйке. Питательное и яркое по вкусу мясо можно приготовить очень быстро и без лишних хлопот. Для этого используйте нашу простую кулинарную идею с пошаговыми фото. Ваши родные останутся довольны!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем говяжью вырезку и хорошо промываем ее под водой.

Шаг 2. Далее мясо разделываем на стейки равной толщины.

Шаг 3. Каждый кусок мяса слегка отбиваем кухонным молотком.

Шаг 4. Кусочки посыпаем солью и черным молотым перцем.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда наше мясо со специями.

Шаг 6. Обжариваем кусочки до румянца с каждой стороны по пару минут.

Шаг 7. Говядина на скорую руку на ужин готова. Оценивайте блюдо!

Вкусное и быстрое блюдо из рыбы на скорую руку

Вкусное и быстрое блюдо из рыбы на скорую руку – это оригинальное кулинарное решение для большого семейного обеда. Готовое горячее блюдо выходит невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Кулинарный процесс порадует своей простотой и непродолжительностью. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Хек/минтай – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 200 гр.

Чеснок – по вкусу.

Кориандр – 1 ч.л.

Базилик – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 1 ст.л. + для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очищаем от шелухи и мелко рубим ножом.

Шаг 2. Очищенную морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 3. Рыбу хек или минтай промываем, после разделываем на порционные кусочки и обязательно солим, посыпаем черным молотым перцем. Также вы можете использовать любую другую белую рыбу.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью до мягкого состояния.

Шаг 5. Рыбу в специях панируем в муке со всех сторон.

Шаг 6. Рыбу обжариваем на отдельной сковороде до румянца на растительном масле со всех сторон.

Шаг 7. В сковороду с овощами вливаем воду, она должна немного покрывать овощи, и доводим это все до кипения.

Шаг 8. В полученный овощной соус погружаем сметану и перемешиваем.

Шаг 9. Также сюда добавляем столовую ложку муки для густоты.

Шаг 10. Сюда же всыпаем специи и соль.

Шаг 11. В полученный соус погружаем куски обжаренной рыбы. Закрываем крышкой и тушим на слабом огне 15 минут.

Шаг 12. Вкусное и быстрое блюдо из рыбы на скорую руку готово. Посыпайте зеленью и подавайте к столу!

Быстрое овощное блюдо из простых продуктов на ужин

Быстрое овощное блюдо из простых продуктов на ужин – это оригинальный рецепт, который точно стоит взять на заметку. Простое и бюджетное угощение порадует интересным вкусом и яркой подачей. Блюдо перед подачей можно дополнить сливочным маслом, сметаной или зеленью.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель крупный – 2 шт.

Секла небольшая – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 180 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Орехи грецкие – для подачи.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем картофель и свеклу до готовности. Картофель разминаем до состояния пюре.

Шаг 2. Отварную свеклу натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 3. Далее свеклу растираем через мелкое металлическое сито. Нужно получить однородную нежную массу.

Шаг 4. Соединяем картофельное пюре со свекольной массой, посыпаем солью и черным молотым перцем.

Шаг 5. Сюда же разбиваем куриное яйцо и слегка перемешиваем.

Шаг 6. Постепенно просеиваем в массу муку и продолжаем вымешивать.

Шаг 7. Получаем однородное яркое тесто.

Шаг 8. Обсыпаем рабочую поверхность мукой и порционно выкладываем сюда тесто.

Шаг 9. Сворачиваем кусочек теста в тонкую колбаску.

Шаг 10. Далее эту колбаску нарезаем мелкими кусочками.

Шаг 11. Каждый кусочек скатываем руками в аккуратный шарик.

Шаг 12. Затем вилку промакиваем в муку и придавливаем ей каждый шарик.

Шаг 13. Доводим до кипения воду, солим ее и погружаем сюда наши заготовки. Варим после их всплытия 2 минуты.

Шаг 14. Быстрое овощное блюдо из простых продуктов на ужин готово. Подавайте к столу, дополнив измельченным чесноком, орехами и петрушкой.

Быстрые котлеты из фарша на ужин для всей семьи

Быстрые котлеты из фарша на ужин для всей семьи – это аппетитное кулинарное решение для вашего стола. Готовое горячее блюдо выходит невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Подавайте к столу с картофельным пюре и другими гарнирами, которые больше любите.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Молоко коровье – 50 мл.

Крахмал – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество куриного фарша и выкладываем его в глубокую миску.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его мелкими кусочками с помощью ножа.

Шаг 3. К фаршу отправляем куриное яйцо, соль и черный молотый перец.

Шаг 4. Сюда же выкладываем лук и вливаем молоко.

Шаг 5. Дополняем продукты крахмалом.

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем до полной однородности.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Из фарша мокрыми руками лепим котлетки и выкладываем их в подготовленную сковороду.

Шаг 8. Обжариваем до румянца с обеих сторон по 5 минут.

Шаг 9. Быстрые котлеты из фарша на ужин для всей семьи готовы. Угощайтесь!

Рис с овощами для ужина на скорую руку

Рис с овощами для ужина на скорую руку – это невероятно сочное, вкусное и питательное блюдо, которое понравится всем без исключения. Приготовить аппетитное угощение смогут даже новички. Используйте наш проверенный рецепт и скорее приступайте к увлекательному кулинарному процессу.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 130 гр.

Морковь – 1 шт.

Вода – 1 л.

Горошек замороженный – 50 гр.

Кукуруза замороженная – 60 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отваривайте рис любым удобным для вас способом или используйте наш вариант. Доводим до кипения 250 миллилитров воды и погружаем сюда хорошо промытый рис. Перемешиваем его до момента повторного закипания, после варим на небольшом огне около 10 минут, крышкой закрывать не нужно.

Шаг 2. В кастрюлю с толстым дном вливаем 750 миллилитров воды. Ставим кастрюлю на огонь. Сюда же отправляем кубики моркови и готовим после закипания 7 минут.

Шаг 3. После в кастрюлю с морковью отправляем зеленый горошек и кукурузу. Варим еще 5 минут.

Шаг 4. Готовые овощи отбрасываем на дуршлаг и полностью даем стечь в воде.

Шаг 5. В сковороду вливаем растительное масло и после выкладываем сюда подготовленные овощи. Солим их и обжариваем пару минут.

Шаг 6. Отправляем к овощам готовый рис, перемешиваем и выключаем огонь.

Шаг 7. Рис с овощами для ужина на скорую руку готов. Подавайте к столу!

Вкусная творожная запеканка на ужин

Вкусная творожная запеканка на ужин точно никого не оставит равнодушным. Такое нежное и воздушное угощение можно есть просто так, можно полить сметаной и другими дополнениями – как вам больше нравится. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 540 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Крупа манная – 4 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем яйцо и сахар. Взбиваем миксером до однородной массы.

Шаг 2. Сюда же выкладываем творог, отправляем манную крупу, разрыхлитель и сметану. Вымешиваем до полной однородности.

Шаг 3. Творожную заготовку закрываем пищевой пленкой и оставляем для разбухания манки на 15-30 минут.

Шаг 4. Форму для выпекания промазываем растительным маслом с помощью силиконовой кисточки.

Шаг 5. В подготовленную форму выкладываем наше творожное тесто и сверху поливаем сметаной. Обмазываем ее по всему периметру.

Шаг 6. Отправляем запеканку в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 7. Вкусная творожная запеканка на ужин готова. Нарезайте кусочками и пробуйте!