ГлавнаяРецептыСалат в банке: Эктор Хименес-Браво взорвал инстаграм гениальным в своей простоте рецептом Салат в банке: Эктор Хименес-Браво взорвал инстаграм гениальным в своей простоте рецептом На чтение: 1 минута Удивите гостей интересной подачей салата. Презентуйте вкусное блюдо в банке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво показал, как такой салат делает он. Это блюдо можно взять на работу или хранить в холодильнике, ведь в банке салат остается свежим на достаточно долгое время. Стоит попробовать За уши не оттащишь: рецепт идеального тирамису от Эктора Хименеса-Браво Рецепт вкусного салата в банке Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 20 миллилитров оливкового масла; – соль, перец по вкусу; – сок половины лайма; – 40 граммов томатов черри; – 60 граммов кукурузы; – 60 граммов красных бобов; – 15 граммов красного лука; – 50 граммов сыра фелата; – 10 граммов кинзы; – 25 граммов салата Ромен. Приготовление: Порежьте черри пополам, лук – полукольцами, а сыр – кубиками. В банку налейте масло и сок лайма. Добавьте соль и перец. Выкладывайте ингредиенты слоями, завершая травами и листьями. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить финский салат из свеклы. Поделитесь с друзьями