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Салат в банке: Эктор Хименес-Браво взорвал инстаграм гениальным в своей простоте рецептом

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Салат в банке: Эктор Хименес-Браво взорвал инстаграм гениальным в своей простоте рецептом

Удивите гостей интересной подачей салата. Презентуйте вкусное блюдо в банке.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво показал, как такой салат делает он. Это блюдо можно взять на работу или хранить в холодильнике, ведь в банке салат остается свежим на достаточно долгое время.

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Рецепт вкусного салата в банке

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 20 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– сок половины лайма;
– 40 граммов томатов черри;
– 60 граммов кукурузы;
– 60 граммов красных бобов;
– 15 граммов красного лука;
– 50 граммов сыра фелата;
– 10 граммов кинзы;
– 25 граммов салата Ромен.

Приготовление:

  1. Порежьте черри пополам, лук – полукольцами, а сыр – кубиками.
  2. В банку налейте масло и сок лайма. Добавьте соль и перец.
  3. Выкладывайте ингредиенты слоями, завершая травами и листьями.

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