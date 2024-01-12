Описание приготовления:

Общепринятый рецепт пигоди подразумевает минимальный набор продуктов: фарш, белокочанную капусту, соль, специи и тесто с последующим доведением до готовности на пару. Несмотря на приготовление на пару, пигоди – довольно калорийное и очень сытное блюдо.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука Блюдо: Горячие блюда / Блюда на пару География кухни: Корейская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Мука 1 Килограмм

Вода 600 Миллилитров (теплая)

Дрожжи 7 Грамм (быстродействующие)

Соль 1 Ст. ложка

Свинина 800 Грамм

Капуста 600 Грамм (белокочанная)

Лук репчатый 2 Штуки

Чеснок 3 Зубчика

Растительное масло 2 Ст. ложки (для жарки)

Черный перец 1/2 Чайных ложки (молотый)

Душистый перец 1/2 Чайных ложки (молотый)

Количество порций 22

Калорийность

118 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пигоди по-корейски»

Подготовьте ингредиенты для приготовления дрожжевого теста. Муку просейте через мелкое сито. Воду подогрейте в микроволновой печи в течение 1 минуты до температуры комфортной для активации дрожжей. Если используете живые прессованные дрожжи, увеличьте указанную норму в три раза.

Для приготовления начинки подготовьте ингредиенты. Необязательно брать дорогие части свинины, для фарша подойдет нежирная лопатка или окорок. Лук и чеснок очистите от шелухи. Капусту очистите от верхних листьев и удалите кочерыжку.

Для приготовления дрожжевого теста пересыпьте муку в миску, добавьте сухие дрожжи, 1/2 ч.л. соли и перемешайте сухую смесь.

В центре горки с мукой сформируйте углубление и влейте в воронку теплую воду. С помощью вилки замесите тесто, подсыпая в жидкость муку с краев воронки.

Таким образом вмешайте всю муку, чтобы она пропиталась влагой и образовались хлопья теста.

Переложите полуфабрикат на поверхность столешницы и продолжите замес теста. Чем дольше его замешивать, тем активнее освобождается клейковина. Тесто становится мягким и эластичным. Переложите округленную заготовку в миску, слегка смазанную растительным маслом. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте для подъема.

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку для пигоди. Свинину перекрутите на мясорубке с крупной решеткой. Капусту нашинкуйте соломкой. Лук нарежьте мелким кубиком. Измельчите чеснок.

В сковороде разогрейте растительное масло и начните пассеровать репчатый лук. Когда лук станет прозрачным и мягким, добавьте фарш и обжарьте на сильном огне до испарения лишней влаги.

К обжаренному фаршу добавьте капусту, соль, измельченный чеснок и свежемолотый перец. Перемешайте начинку и тушите до готовности капусты.

Тесто за это время уже достаточно поднялось. Достаньте его из миски, обомните и разделите на части.

Из данного количества теста у меня вышло 22 заготовки по 70 грамм. Округлите каждую заготовку и переложите на доску. Накройте тесто пленкой, чтобы оно не подсыхало.

Каждую заготовку из теста разложите в овальную лепешку. Края лепешки сделайте потоньше, чем середина. Выложите по центру начинку.

Начните защипывать пигоди складочками. Сначала защипните кончик, формируя складочки поочередно с одной и другой стороны, затем закрепите их по средней линии.

Таким образом сформируйте все изделия из оставшегося теста и начинки. Перед приготовлением пигоди на пару дайте им немного расстояться.

Готовьте пигоди в пароварке в течение 15 минут. После истечении времени еще минут 5 не открывайте крышку пароварки, чтобы пигоди не осели.

Готовые пигоди можно подать с морковью по-корейски и соевым соусом.

Приятного аппетита!