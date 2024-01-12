Описание приготовления:
Общепринятый рецепт пигоди подразумевает минимальный набор продуктов: фарш, белокочанную капусту, соль, специи и тесто с последующим доведением до готовности на пару. Несмотря на приготовление на пару, пигоди – довольно калорийное и очень сытное блюдо.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука Блюдо: Горячие блюда / Блюда на пару География кухни: Корейская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 1 Килограмм
- Вода 600 Миллилитров (теплая)
- Дрожжи 7 Грамм (быстродействующие)
- Соль 1 Ст. ложка
- Свинина 800 Грамм
- Капуста 600 Грамм (белокочанная)
- Лук репчатый 2 Штуки
- Чеснок 3 Зубчика
- Растительное масло 2 Ст. ложки (для жарки)
- Черный перец 1/2 Чайных ложки (молотый)
- Душистый перец 1/2 Чайных ложки (молотый)
Количество порций 22
Калорийность
118 ккал
Калорийность
8 г
Белки
5 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пигоди по-корейски»
Подготовьте ингредиенты для приготовления дрожжевого теста. Муку просейте через мелкое сито. Воду подогрейте в микроволновой печи в течение 1 минуты до температуры комфортной для активации дрожжей. Если используете живые прессованные дрожжи, увеличьте указанную норму в три раза.
Для приготовления начинки подготовьте ингредиенты. Необязательно брать дорогие части свинины, для фарша подойдет нежирная лопатка или окорок. Лук и чеснок очистите от шелухи. Капусту очистите от верхних листьев и удалите кочерыжку.
Для приготовления дрожжевого теста пересыпьте муку в миску, добавьте сухие дрожжи, 1/2 ч.л. соли и перемешайте сухую смесь.
В центре горки с мукой сформируйте углубление и влейте в воронку теплую воду. С помощью вилки замесите тесто, подсыпая в жидкость муку с краев воронки.
Таким образом вмешайте всю муку, чтобы она пропиталась влагой и образовались хлопья теста.
Переложите полуфабрикат на поверхность столешницы и продолжите замес теста. Чем дольше его замешивать, тем активнее освобождается клейковина. Тесто становится мягким и эластичным. Переложите округленную заготовку в миску, слегка смазанную растительным маслом. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте для подъема.
Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку для пигоди. Свинину перекрутите на мясорубке с крупной решеткой. Капусту нашинкуйте соломкой. Лук нарежьте мелким кубиком. Измельчите чеснок.
В сковороде разогрейте растительное масло и начните пассеровать репчатый лук. Когда лук станет прозрачным и мягким, добавьте фарш и обжарьте на сильном огне до испарения лишней влаги.
К обжаренному фаршу добавьте капусту, соль, измельченный чеснок и свежемолотый перец. Перемешайте начинку и тушите до готовности капусты.
Тесто за это время уже достаточно поднялось. Достаньте его из миски, обомните и разделите на части.
Из данного количества теста у меня вышло 22 заготовки по 70 грамм. Округлите каждую заготовку и переложите на доску. Накройте тесто пленкой, чтобы оно не подсыхало.
Каждую заготовку из теста разложите в овальную лепешку. Края лепешки сделайте потоньше, чем середина. Выложите по центру начинку.
Начните защипывать пигоди складочками. Сначала защипните кончик, формируя складочки поочередно с одной и другой стороны, затем закрепите их по средней линии.
Таким образом сформируйте все изделия из оставшегося теста и начинки. Перед приготовлением пигоди на пару дайте им немного расстояться.
Готовьте пигоди в пароварке в течение 15 минут. После истечении времени еще минут 5 не открывайте крышку пароварки, чтобы пигоди не осели.
Готовые пигоди можно подать с морковью по-корейски и соевым соусом.
Приятного аппетита!