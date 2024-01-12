Ленивые беляши: лучший рецепт вкусного и сытного перекуса

Если вы любите пирожки, но не хотите замешивать тесто, для вас есть хорошая новость. Попробуйте приготовить ленивые беляши.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суперфиналистка «МастерШеф» поделилась своим простым рецептом. Вместо теста следует использовать вафли.

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Ленивые беляши

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– пачка небольших вафельных коржей;

– 300 граммов фарша из свинины и говядины;

– 1 луковица;

– 2 – 4 яйца;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Сделайте фарш из свинины и говядины пропорцией 1 к 1. Можно также взять свинину и курицу. Прокрутите лук в мясорубке вместе с мясом. Доведите фарш до вкуса специями. Яйца посолите и взбейте. На каждую вафлю выложите тонкий слой фарша. Если будете брать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дайте им постоять 20 минут, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно порезать на порции. Окуните каждый «беляш» в яйцо и жарьте до золотистого цвета.

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