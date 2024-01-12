Рецепт: Печенье из творога — Вкусное печенье к чаю!

Ингредиенты:

творог — 300 г;

маргарин — 150 г;

мука пшеничная — 1 стакан;

яйца куриные — 1 шт;

сахар — по вкусу;

соль — щепотка

Способ приготовления: Здравствуйте всем моим читателям! Сегодня мой очень простой рецепт приготовления печенья.

Для его приготовления из основных продуктов потребуется творог, маргарин и мука. А из вспомогательных ингредиентов, яйцо, сахар и соль.

1. В миску выкладываем творог и маргарин (можно сливочное масло), всё перемешиваем, если маргарин твердый, то его рубим.

2. Добавляем муку и доводим до однородной консистенции, тесто не должно прилипать к рукам. Количество муки смотрите сами, ведь всё зависит от консистенции творога.

3. В отдельное блюдце разбиваем яйцо.

4. В другое блюдце насыпаем сахарный песок.

5. Доску присыпаем мукой, выкладываем тесто и раскатываем. Берем стаканчик или чашку и вырезаем кружочки. Если хотите, чтобы печеньки получились больше, то берите стаканчик побольше диаметром горлышка.

6. Одну сторону кружочка окунаем в яйцо, вторую сторону оставляем чистой.

7. Теперь той же стороной окунаем слегка в сахар.

8. Складываем пополам смазанной стороной во внутрь. Противень смазываем маслом или накрываем пергаментной бумагой и выкладываем формочки.

9. Ставим в горячую духовку и выпекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Вот такие получаются аппетитные печеньки, внутри они сладкие, а снаружи слегка хрустящие. Они являются прекрасным дополнением к чаепитию.

Благодарю за внимание! Буду рада, если мой рецепт окажется вам полезным!

Время приготовления: 1 ч.