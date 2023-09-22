Пикантная закуска к мясу на зиму: пошаговый рецепт

Такая закуска не задержится на столе, настолько вкусной она получается.

Если полки ломятся от заготовок на зиму, а руки чешутся приготовить еще что-нибудь вкусненькое, рекомендуем попробовать рецепт очень интересной закуски к мясу на зиму. Такая закатка будет стабильно востребована в любое время года, но зимой она особенно зайдет благодаря невероятному вкусу и аромату. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге «Кулинария».

Пикантная закуска к мясу на зиму

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг;

перец болгарский – 1 кг;

морковь – 500 гр;

острый стручковый перец – 150 гр;

чеснок – 3-4 зубчика;

растительное масло – 200 гр;

перец молотый (красный, черный) – 1 ч. л;

соль – 3 ст. л;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и почистить. При необходимости обрезать поврежденные места. Все перекрутить на мясорубку и вылить в глубокую кастрюлю Туда же добавить соль, растительное масло и поставить на огонь. Довести массу до кипения и варить около 30 минут. Затем всыпать в кастрюлю молотый перец и мелко порубленную зелень, проварить еще 10 минут. Содержимое кастрюли необходимо периодически помешивать, чтобы оно не пригорело.

Горячую закуску разлить в предварительно подготовленные стерилизованные банки и закрутить крышками. Хранить в прохладном темном месте.

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