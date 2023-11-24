ГлавнаяРецептыРецепт, который точно получится: приготовьте традиционный холодец из свинины и телятины Рецепт, который точно получится: приготовьте традиционный холодец из свинины и телятины На чтение: 2 минуты Холодец считают практически обязательным блюдом на праздничном столе. Кроме непревзойденного вкуса, он еще и очень полезен. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Холодец включает в себя много микроэлементов, а также коллаген. Именно он отвечает за упругость кожи и мышечных тканей, так что потребление этого блюда пойдет только на пользу. Обязательно попробуйте Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Рецепт холодца из свинины и телятины Время: 11 часов Порций: 6 Ингредиенты: – 1,8 килограмма свиной рульки; – 1,8 килограмма телячьей рульки; – 8 зубчиков чеснока; – 400 граммов моркови; – 700 граммов лука; – 10 лавровых листов; – 10 граммов петрушки; – соль по вкусу; – 2 столовые ложки черного перца горошком; – 15 горошин душистого перца; – 6 литров воды. Холодец – полезное и вкусное блюдо / Фото Depositphotos Приготовление: Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и положите мясо. Убавьте огонь и оставьте на 20 – 30 минут, пока не образуется пенка. Соберите ее, после чего добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставьте томиться на медленном огне 6 часов, затем достаньте лук и варите еще 4 часа. Достаньте морковь и мясо. Процедите бульон через марлю или сито. Раздавите чеснок и добавьте его в бульон, в случае необходимости посолите. Форму для холодца застелите пищевой пленкой, мясо разберите на кусочки. Выложите листья петрушки на форму, а сверху уложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник. Застывший холодец накройте тарелкой и переверните. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить оригинальный оливье – лишь один ингредиент способен превратить этот салат в кулинарный шедевр. Поделитесь с друзьями