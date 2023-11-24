Рецепт, который точно получится: приготовьте традиционный холодец из свинины и телятины

Холодец считают практически обязательным блюдом на праздничном столе. Кроме непревзойденного вкуса, он еще и очень полезен.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Холодец включает в себя много микроэлементов, а также коллаген. Именно он отвечает за упругость кожи и мышечных тканей, так что потребление этого блюда пойдет только на пользу.

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Рецепт холодца из свинины и телятины

Время : 11 часов

: 11 часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,8 килограмма свиной рульки;

– 1,8 килограмма телячьей рульки;

– 8 зубчиков чеснока;

– 400 граммов моркови;

– 700 граммов лука;

– 10 лавровых листов;

– 10 граммов петрушки;

– соль по вкусу;

– 2 столовые ложки черного перца горошком;

– 15 горошин душистого перца;

– 6 литров воды.

Холодец – полезное и вкусное блюдо / Фото Depositphotos

Приготовление:

Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и положите мясо. Убавьте огонь и оставьте на 20 – 30 минут, пока не образуется пенка. Соберите ее, после чего добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставьте томиться на медленном огне 6 часов, затем достаньте лук и варите еще 4 часа. Достаньте морковь и мясо. Процедите бульон через марлю или сито. Раздавите чеснок и добавьте его в бульон, в случае необходимости посолите. Форму для холодца застелите пищевой пленкой, мясо разберите на кусочки. Выложите листья петрушки на форму, а сверху уложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник. Застывший холодец накройте тарелкой и переверните.

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