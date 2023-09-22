ГлавнаяРецептыИдеальное для осенних вечеров – рецепты печенья на любой кошелек Идеальное для осенних вечеров – рецепты печенья на любой кошелек На чтение: 2 минуты Печенье – один из самых любимых вкусностей многих. Оно бывает песочным, шоколадным, с арахисовой пастой или вареньем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подобрал несколько проверенных рецептов печенья, которое сможет приготовить любой, даже без опыта в кулинарии. Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Рецепт печенья курабье Время: 40 минут Порции: 20 – 25 штук Ингредиенты: – 200 г сливочного масла; – 100 г сахарной пудры; – 60 г яичных белков; – цедра 1 лимона; – 300 г пшеничной муки; – соль – по вашему вкусу; – 100 – 150 г повидла (яблочного, сливового). Приготовление: В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно посветлело. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте в однородную массу. Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте массу – перебейте миксером. Добавьте муку, цедру лимона и соль и перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой «Открытая звезда» и отсадите печенье на силиконовый коврик или противень покрытый пергаментом. Смочите палец в воде и сформуйте выемку в центре печенья. Повидло для печенья переведите в кондитерский мешок и отсадите в центр изделия. Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут. Готовое печенье охладите и подавайте на стол. Приятного аппетита! Рецепт кунжутного печенья Время: 40 – 50 минут Порции: 16 штук Ингредиенты: – 50 граммов яиц; – 80 граммов сливочного масла; – 200 граммов обжаренного кунжута; – 6 граммов разрыхлителя; – 100 граммов муки; – 1 грамм соли; – 60 граммов любых цукатов или сухофруктов. Приготовление: Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло. Добавьте сахар в яичную массу и перемешайте венчиком. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте. В яичную смесь добавьте сухие ингредиенты, вымешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты. С помощью ложки сформуйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут. Готовое печенье охладите и подавайте на стол. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями