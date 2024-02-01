Пирог c сыром и зеленью: простой рецепт вкусной выпечки

Пирог получается невероятно вкусным. И его очень просто приготовить.

Осетинский, или кавказский пирог с сыром и зеленью готовится с тестом, замешанным на дрожжах и кефире. Такой пирог с сыром и зеленью отлично подходит в качестве перекуса. И его можно взять с собой на работу.

Такой пирог можно приготовить с адыгейским сыром, или сухим жирным творогом. Фокус расскажет, как его приготовить

Кавказский пирог с сыром и зеленью

Ингредиенты:

Для начинки:

укроп – 150 г;

зеленый лук – 150 г;

адыгейский сыр – 150 г;

сметана – 100 г.

Для теста:

мука пшеничная – 2 стакана;

кефир – 250 мл;

масло сливочное – 100 г;

дрожжи сухие – 7 г;

соль – 0,5 ч. л.

Сначала приготовьте тесто: просейте муку и соль в большую миску, смешайте с сухими дрожжами. В середине горки сделайте углубление и влейте кефир, добавьте 50 г размягченного сливочного масла. Замесите мягкое тесто, накройте пленкой и поставьте в теплое место на пару часов, пока тесто не увеличится вдвое.

А пока оно увеличивается, готовьте начинку. Нарежьте мелко зеленый лук и укроп. Сыр натрите на крупной терке и смешайте с зеленью. В начинку добавьте сметану, посолите, если нужно, и перемешайте.

Раскатайте тесто пирога в круг толщиной 1–1,5 см. Выложите начинку на тесто, не доходя до края 2–3 см.

Вытягивая руками концы лепешки, постепенно стяните их к центру и хорошо защипните края теста.

Руками разровняйте поверхность пирога, он должен быть одинаковой толщины. Переложите его в смазанную маслом круглую форму швом вниз и еще раз разровняйте. В середине сделайте отверстие и вставьте трубочку из пергамента или фольги.

Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов около 20 минут Дайте немного остыть и обильно смажьте оставшимся сливочным маслом. Подавайте горячим.

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