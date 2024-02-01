Нужно ли масло хранить масло в холодильнике: объяснение «на пальцах»
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Повседневный и незаменимый продукт / Фото Pixabay
После использования бутылки нужно хорошо и плотно закрывать. Было бы хорошо, если бы они были темного цвета.
Что касается хранения масла в холодильнике, то к этому способу стоит прибегать только в редких случаях, когда вы покупаете соевое или репейное масло. Впрочем, некоторые кулинары советуют хранить в холодильнике и подсолнечное масло, ведь так оно лучше сохраняет свои свойства и более качественно влияет на вкус блюда.
Что касается оливкового масла, то ставить его в холодильник не нужно, однако стоит позаботиться, чтобы оно оставалось в затененном месте.