Пирог «Дикая роза» к празднику

Немного поигравшись с дрожжевым тестом, к чаю можно подать не простую домашнюю выпечку, а произведение искусства. Шикарный пирог «Дикая роза» тому подтверждение. Дар речи может пропасть от красоты такой оригинальной выпечки!

Чтобы сформировать из теста цветы, которые не будут отличаться от живых, необходимо вырезать круглые заготовки. Уже из них можно делать аппетитные розочки. Складываете 4 кружочка одного вида теста вместе, и через парочку движений красивые цветы готовы.

Как приготовить дрожжевой пирог «Дикая роза»

Во время замешивания теста вам может понадобиться еще мука, или же, наоборот, останется немного лишней. Ничего страшного в этом нет. Необходимо только следить за тем, чтобы не забить пшеничной мукой тесто. Оно должно быть мягким и пластичным.

Ингредиенты

Молоко300 мл Пшеничная мука600 г Сахар5 ст. л. Какао-порошок3 ст. л. Ванилин по вкусу Яйцо3 шт. Сухие дрожжи10 г Соль0,5 ч. л. Сливочное масло70 г

Приготовление

В миску вливаем теплое молоко. Всыпаем соль, сухие дрожжи и сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Вбиваем 2 яйца. Снова перемешиваем венчиком все ингредиенты до однородности.Вливаем растопленное сливочное масло. Всыпаем 2 ст. л. пшеничной муки. Тщательно перемешиваем всё. Накрываем смесь. Оставляем ее на 15 минут при комнатной температуре для набухания дрожжей. Разделяем полученную смесь на 2 равные части. В одну половину всыпаем 3 ст. л. какао-порошка и половину пшеничной муки. Сперва замешиваем тесто ложкой, затем — руками. Накрываем его пищевой пленкой.Ко второй половине молочной смеси всыпаем оставшуюся муку и ванилин. Также накрываем его пищевой пленкой. Убираем два вида теста в тепло. Оставляем их на 1 час.Раскатываем светлое и шоколадное тесто в тонкие пласты. Вырезаем из них кружочки. Скрепляем по 4 заготовки, выкладывая их слегка внахлест. Складываем конструкцию пополам. А затем скручиваем всё, как в рулет, формируя розочку. Делаем то же с остальными кружочками из теста, получая шоколадные и светлые цветочки. Затем помещаем их в форму для выпекания, смазанную подсолнечным маслом. Плотно выкладываем цветы из теста.Накрываем заготовки полотенцем. Оставляем их на 20 минут на кухне. Смазываем розочки взбитым яйцом, используя кулинарную кисточку. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

Готовый пирог в виде букета роз необходимо посыпать сахарной пудрой. Затем его можно будет презентовать родным. Не разрезайте данный десерт на порционные кусочки, ведь это отрывной пирог, который и так довольно удобно есть.