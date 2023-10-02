Рецепт: Соус томатный — С базиликом.

Ингредиенты:
помидоры спелые — 1 кг;
перец болгарский — 4 шт.;
лук репчатый — 3 шт.;
свежий базилик — пучок;
свежая петрушка — пучок;
соль — 1 ст. ложка;
сахарный песок — 2 ст. ложки;
чеснок — 4 зубчика;
масло растительное — 50 мл;
уксус 6% — 1 десертная ложка
Способ приготовления: Вкусный закусочный томатный соус можно приготовить с добавками болгарского перца, лука, базилика и петрушки.
Для начала овощи моем и режем на части. Если с помидоров шкурка снимается легко, то я её убираю, если держится крепко, то оставляю. У перцев убираем серединки. Лук чистим.
Помидоры, перец и лук измельчаем.
Перекладываем измельченные овощи в кастрюлю. Добавляем соль и сахарный песок. Нагреваем, доводим до кипения. Варим на маленьком огне 40 минут.
Пока овощи варятся, моем и мелко режем базилик и петрушку.
Чистим и давим чеснок.
Добавляем базилик, петрушку и чеснок в кастрюлю. Варим всё вместе 10 минут.
Вливаем растительное масло и десертную ложку уксуса в кастрюлю. Доводим до кипения. Кипятим мину 5 и выключаем. Томатный соус с базиликом готов.
В горячем виде раскладываем овощную массу по подготовленным банкам, закрываем герметичными крышками, укутываем и оставляем так до полного остывания.
Хранить соус лучше в прохладном месте.
Любители острого могут проварить в массе минут 10 острый перец.
После остывания соус можно использовать в качестве добавки к овощам, мясу, макаронным изделиям. Можно даже в суп в качестве заправки добавить. Соус в меру острый, с оригинальным вкусом.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 20 руб.