Рецепт: Соус томатный — С базиликом.

Ингредиенты:

помидоры спелые — 1 кг;

перец болгарский — 4 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

свежий базилик — пучок;

свежая петрушка — пучок;

соль — 1 ст. ложка;

сахарный песок — 2 ст. ложки;

чеснок — 4 зубчика;

масло растительное — 50 мл;

уксус 6% — 1 десертная ложка

Способ приготовления: Вкусный закусочный томатный соус можно приготовить с добавками болгарского перца, лука, базилика и петрушки.

Для начала овощи моем и режем на части. Если с помидоров шкурка снимается легко, то я её убираю, если держится крепко, то оставляю. У перцев убираем серединки. Лук чистим.

Помидоры, перец и лук измельчаем.

Перекладываем измельченные овощи в кастрюлю. Добавляем соль и сахарный песок. Нагреваем, доводим до кипения. Варим на маленьком огне 40 минут.

Пока овощи варятся, моем и мелко режем базилик и петрушку.

Чистим и давим чеснок.

Добавляем базилик, петрушку и чеснок в кастрюлю. Варим всё вместе 10 минут.

Вливаем растительное масло и десертную ложку уксуса в кастрюлю. Доводим до кипения. Кипятим мину 5 и выключаем. Томатный соус с базиликом готов.

В горячем виде раскладываем овощную массу по подготовленным банкам, закрываем герметичными крышками, укутываем и оставляем так до полного остывания.

Хранить соус лучше в прохладном месте.

Любители острого могут проварить в массе минут 10 острый перец.

После остывания соус можно использовать в качестве добавки к овощам, мясу, макаронным изделиям. Можно даже в суп в качестве заправки добавить. Соус в меру острый, с оригинальным вкусом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 20 руб.