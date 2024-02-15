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Пирог «Жюльен» с курицей и грибами

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Пирог «Жюльен» с курицей и грибами

Пришло время оставить в прошлом корзинки из слоеного теста. Готовим жюльен более необычно и намного вкуснее. Всего 1 час — и роскошную выпечку с самой нежной и сочной начинкой можно будет подавать к столу. Рассказываем, как испечь невероятный пирог «Жюльен».

В качестве начинки необходимо использовать традиционный для этого блюда набор продуктов. Вам понадобится куриное филе, шампиньоны и лук. Обязательно добавьте к ним 1 ст. л. сметаны для более нежного вкуса начинки.

Как приготовить румяный пирог «Жюльен» с ароматной начинкой

Выкладывать тесто для пирога советуем в форму для выпекания диметром 22 см. Тогда его края будут свисать как следует. В результате вы сможете аккуратно накрыть ими начинку, формируя тем самым симпатичный пирог.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Сливочное масло100 г Сметана125 г Соль1 ч. л. Сахар1 ч. л. Разрыхлитель10 г Куриное филе250 г Шампиньоны250 г Твердый сыр100 г Яйцо1 шт. Кунжут1,5 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

    Замешиваем тесто. В глубокую миску вливаем растопленное сливочное масло, которое уже успело остыть. Добавляем 100 г сметаны жирностью 15 % (комнатной температуры). Всыпаем сахар и 0,5 ч. л. соли. Перемешиваем всё венчиком до однородности.В сметанную смесь всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто в течение 5 минут (не дольше). Помещаем его в полиэтиленовый пакет. Убираем тесто на 15 минут в морозильную камеру.

    Пирог «Жюльен» с курицей и грибами

    Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Промываем куриное филе. Нарезаем его небольшими кусочками, а шампиньоны — пластинками.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Сперва обжариваем репчатый лук до полупрозрачности. Затем добавляем грибы и мясо. Перемешиваем всё. Обжариваем ингредиенты в течение нескольких минут.Добавляем к мясу с шампиньонами 25 г сметаны, соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем. Убираем сковороду с огня. Даем ее содержимому немного остыть.Достаем тесто из морозильной камеры. Раскатываем его в круглый тонкий блин на рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой. Помещаем тесто в форму для выпекания, смазанную щедрым слоем сливочного масла.

    Пирог «Жюльен» с курицей и грибами

    Выкладываем на тесто начинку, которая слегка остыла. Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им грибную массу, равномерно его распределяя. Накрываем начинку краями теста. Закрепляем их в центре.Взбиваем яйцо. Смазываем им верх и бока будущего пирога, используя кулинарную кисточку. Посыпаем его кунжутом. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25–30 минут.

    Пирог «Жюльен» с курицей и грибами

Какой он румяный и вкусный! Приготовьте закусочный пирог «Жюльен» — вы не пожалеете. Его восхитительный вкус и аромат сделают это блюдо одним из самых любимых в вашей семье. В этом не может быть никаких сомнений.

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