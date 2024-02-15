Пирог «Жюльен» с курицей и грибами

Пришло время оставить в прошлом корзинки из слоеного теста. Готовим жюльен более необычно и намного вкуснее. Всего 1 час — и роскошную выпечку с самой нежной и сочной начинкой можно будет подавать к столу. Рассказываем, как испечь невероятный пирог «Жюльен».

В качестве начинки необходимо использовать традиционный для этого блюда набор продуктов. Вам понадобится куриное филе, шампиньоны и лук. Обязательно добавьте к ним 1 ст. л. сметаны для более нежного вкуса начинки.

Как приготовить румяный пирог «Жюльен» с ароматной начинкой

Выкладывать тесто для пирога советуем в форму для выпекания диметром 22 см. Тогда его края будут свисать как следует. В результате вы сможете аккуратно накрыть ими начинку, формируя тем самым симпатичный пирог.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Сливочное масло100 г Сметана125 г Соль1 ч. л. Сахар1 ч. л. Разрыхлитель10 г Куриное филе250 г Шампиньоны250 г Твердый сыр100 г Яйцо1 шт. Кунжут1,5 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Замешиваем тесто. В глубокую миску вливаем растопленное сливочное масло, которое уже успело остыть. Добавляем 100 г сметаны жирностью 15 % (комнатной температуры). Всыпаем сахар и 0,5 ч. л. соли. Перемешиваем всё венчиком до однородности.В сметанную смесь всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто в течение 5 минут (не дольше). Помещаем его в полиэтиленовый пакет. Убираем тесто на 15 минут в морозильную камеру. Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Промываем куриное филе. Нарезаем его небольшими кусочками, а шампиньоны — пластинками.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Сперва обжариваем репчатый лук до полупрозрачности. Затем добавляем грибы и мясо. Перемешиваем всё. Обжариваем ингредиенты в течение нескольких минут.Добавляем к мясу с шампиньонами 25 г сметаны, соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем. Убираем сковороду с огня. Даем ее содержимому немного остыть.Достаем тесто из морозильной камеры. Раскатываем его в круглый тонкий блин на рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой. Помещаем тесто в форму для выпекания, смазанную щедрым слоем сливочного масла. Выкладываем на тесто начинку, которая слегка остыла. Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им грибную массу, равномерно его распределяя. Накрываем начинку краями теста. Закрепляем их в центре.Взбиваем яйцо. Смазываем им верх и бока будущего пирога, используя кулинарную кисточку. Посыпаем его кунжутом. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25–30 минут.

Какой он румяный и вкусный! Приготовьте закусочный пирог «Жюльен» — вы не пожалеете. Его восхитительный вкус и аромат сделают это блюдо одним из самых любимых в вашей семье. В этом не может быть никаких сомнений.