Идеально к ужину: рецепт запеканки с рисом и грибами

Перед приготовлением запеканки рис необходимо отварить до полуготовности, а грибы обжарить.
Простая и вкусная запеканка с рисом и грибами – идеальное блюдо на ужин для тех, кто решил немного похудеть или отказался от мяса. Она сытная, однако не грозит фигуре лишними граммами, и приготовить ее можно довольно легко. Как именно – рассказали в блоге «Кулинария».
Запеканка с рисом и грибами
Ингредиенты:
- рис – 2 стакана;
- сливочное масло – 30 гр;
- вода – 1/2 стакана;
- шампиньоны – 0,5 кг;
- лук – 2 шт;
- растительное масло – 50 гр;
- черный перец, соль;
- сыр твердый – 150 гр.
Способ приготовления:
Рис сварить до полуготовности в подсоленной воде.
Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить первым слоем вареный рис. Налить полстакана воды.
Лук почистить и мелко порезать. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на масле. Высыпать к ним лук и довести до золотистого цвета, помешивая. Добавить черный перец, соль, перемешать.
На рис выложить обжаренные грибы с луком, натереть сыр и посыпать им сверху грибы. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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