Салат «Радужный». Яркое блюдо на торжество: сытно и вкусно

Приготовление салатов — это древний ритуал, который был актуален еще в Древней Греции и Риме. В основном, салаты готовили из зелени и лука. Он помогал спортсменам оставаться в отличной физической форме перед соревнованиями. Как говорят современники спортсменов, салаты помогали избавиться от чувства голода.

Единственной заправкой для древних салатов служила соль. Так как продукт был дорогим, позволить себе питаться салатами могли себе не все.

Сейчас салаты — это часто бюджетный перекус. Сделать блюдо можно из самых простых продуктов, которые всегда есть в холодильнике.

Расскажем про рецепт одного из полезных салатов.

Ингредиенты для салата “Радужный”:

Спаржевая фасоль — 150 г;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез — 2 ст. л.;

Перец — ⅓ ч.л.;

Паприка;

Итальянские травы;

Буженина — 200 г;

Перец болгарский — 2 шт.;

Кукуруза — 150 г;

Красный лук — 1 шт.

Приготовление салата “Радужный”:

В кастрюлю с кипящей водой высыпаем соль, выкладываем спаржевую фасоль. Отвариваем фасоль примерно минуту, затем выкладываем на тарелку и оставляем остывать.

Для заправки в миске с майонезом смешиваем перец, паприку и итальянские травы. Нарезаем маленьким кубиком буженину и смешиваем в салатнике с кукурузой.

Очищаем болгарский перец от внутренностей и нарезаем маленькими кубиками. Желательно для рецепта использовать и красный, и зеленый перцы.

Выкладываем болгарский перец к буженине и кукурузе. Нарезаем четверть кольцами красный лук. Если лук горький, стоит его замариновать в воде и уксусе.

Выкладываем вместе с луком остывшую фасоль. Если фасоль крупная, ее стоит нарезать. Заправляем салат смесью специй и майонеза, тщательно перемешиваем.

Получается яркий и вкусный салат.

Можно заменить майонез на сметану, тогда блюдо будет более полезным