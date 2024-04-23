Описание приготовления:

Пирог с удовольствием возьмут с собой дети в школу, взрослые — на работу. Готовится выпечка быстро и просто, главное — дать ей остыть перед нарезанием. Пирог можно разрезать на два коржа и приготовить из него красочный торт — не ограничивайте свою кулинарную фантазию!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука

Масло сливочное 60 Грамм

Сахар 120 Грамм

Соль 2 Щепотки

Мука пшеничная 140 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)

Количество порций 4

Калорийность

400 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог на сливочном масле»

Подготовьте указанные ингредиенты. Масло можно приобрести и бутербродное 63%, но не заменяйте его спредом или маргарином.

Куриные яйца вбейте в емкость миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахарный песок. Взбейте на самой высокой скорости техники примерно 4 минуты в пышную пену.

Сливочное масло растопите в микроволновой печи или на сковороде, но не до кипения.

Всыпьте муку с разрыхлителем в емкость и аккуратно вмешайте их во взбитую массу.

Влейте топленое масло в массу и перемешайте. Масло добавляется только после пшеничной муки, чтобы яичная масса не заварилась!

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите приготовленное тесто в форму для запекания и отправьте в духовку на средний уровень примерно на 40 минут. Смазывать форму не нужно — жир присутствует в тесте.

Извлеките пирог на сливочном масле из формы и остудите на холоде примерно 1 час.

После остывания его можно подать к столу. Не забудьте про различные напитки: лимонад, квас, чай или кофе. Приятного вам аппетита!