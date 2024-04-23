ГлавнаяРецептыВаш крабовый салат будет эталоном: секрет – в оригинальной заправке Ваш крабовый салат будет эталоном: секрет – в оригинальной заправке На чтение: 1 минута Салат из крабовых палочек – это звезда любого праздничного застолья. Немножко хитрости – и звездой праздника станете вы. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Заправка – это главный вкусовой «дирижер» для любого салата. Блюдо с крабовыми палочками знакомо всем, однако даже здесь есть возможность удивить гостей новой палитрой впечатлений. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Рецепт крабового салата Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 200 грамм крабовых палочек; – 5 вареных яиц; – 3 огурца; – 100 грамм кукурузы; заправка: – укроп; – 100 – 150 грамм твердого сыра; – 1 зубчик чеснока; – 1 чайная ложка горчицы; – 200 грамм майонеза; – черный перец по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Сначала беремся за заправку. Укроп нарезаем, сыр натираем, чеснок измельчаем, заправляем горчицей и майонезом, перчим и все хорошо перемешиваем. Крабовые палочки, огурцы и яйца нарезаем кубиками. Кладем все в глубокую миску, добавляем кукурузу и перемешиваем. Добавляем заправку и еще раз хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Если есть несколько яблок: вкусная выпечка к чаю. Поделитесь с друзьями