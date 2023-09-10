Необычайно вкусный бисквит: его маслом не испортишь

Поверьте, через час по предложенному нами рецепту у вас получится самый воздушный и вкусный бисквит.

Давайте честно, бисквит с маслом – довольно специфический рецепт. Все мы знаем, что оригинальный рецепт бисквита не предполагает добавления жирового компонента, верно? Но вот вам необычная идея от портала Misya, эксперты которого предлагают именно этот ингредиент. Они обещают, что сохраняя свои идеальные характеристики, этот масляный бисквит отлично подходит для завтрака, поскольку по очевидным причинам он менее сухой.

Масляный бисквит

Ингредиенты:

Дозы для формы диаметром 24 см;

250 г муки;

250 г сахара;

5 яиц;

65 мл оливкового масла;

8 гр разрыхлителя.

Отделите яичные белки и желтки и взбивайте последние с сахаром не менее 10 минут, пока они не станут очень прозрачными и пенистыми. Медленно добавляйте масло, постоянно взбивая. Отдельно взбейте яичные белки до устойчивых пиков. Добавьте половину яичных белков в желтковую смесь, осторожно перемешивая движениями снизу вверх, затем просеянную муку и разрыхлитель, всегда осторожно, и, наконец, остальные яичные белки.

Вылейте в форму, застеленную пергаментной бумагой, и запекайте 35–40 минут в разогретой духовке до 180°С. Масляный бисквит готов, дайте ему полностью остыть, прежде чем использовать для заготовок. Украсьте его по своему вкусу любимыми фруктами и взбитыми сливками, если хотите.

Рецепт бисквита вам показался не совсем обычным? Тогда предлагаем вот такой чудесный маково-лимонный торт «Царица Эстер». Почему этот десерт получил такое оригинальное название доподлинно неизвестно, но его точно надо попробовать.