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Пирог с капустой и фрикадельками

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Пирог с капустой и фрикадельками

Мои чада обожают фрикадельки. Приходится подавать из и в пасте, и в супе, и с картошкой, и с гречкой… В общем, когда я наткнулась на следующий рецепт, уже знала, что воспользуюсь им вечером. Этот пирог с капустой и фрикадельками произвел впечатление на всю мою семью. А младшенький даже запечатлел свой ужин, чтобы отправить фото бабушке!

К слову, пироги я готовлю довольно редко. Знаете, не люблю возиться с тестом. Но когда уж сильно припечет (мне или детям) полакомиться домашней выпечкой, всегда пользуюсь проверенным рецептами. И это один из таких!

Как приготовить пирог с капустой и фрикадельками

Очень просто! Приготовление состоит буквально из 3 этапов — один проще другого. А если вы умеете работать с дрожжевым тестом, то даже сложнейший из них не покажется вам таковым. Главное пройдитесь по списку и подготовьте все ингредиенты. Их у меня вышло немало…

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Дрожжи40 г Вода300 мл Соль0,75 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л. Капуста белокочанная1 кг Говяжий фарш450 г Лук1 л Петрушка0,5 пуч. Зеленый лук0,5 пуч. Укроп0,5 пуч. Яйцо1 шт. Панировочные сухари2 ст. л. Тмин1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

    Готовим опару. Свежие дрожжи измельчите в миску. К ним добавьте сахар и 2 стакана муки. Влейте туда же 100 мл тепловой воды. Хорошо перемешайте. Оставьте массу минут на 20 в теплом месте до тех пор, пока она не запенится. Тем временем в большой миске смешайте оставшуюся муку с солью, добавьте подошедшую опару. Туда же перелейте остатки теплой воды и замесите тесто. К нему добавьте 2 ч. л. растительного масла. Продолжайте месить, пока тесто не начнет отставать от пальцев рук. Далее сформируйте шар. Переложите его в миску, а ее накройте пленкой. Оставьте тесто на 1 час. Пока подходит тесто, приготовьте начинку.

    Пирог с капустой и фрикадельками

    Говяжий фарш смешайте с яйцом, измельченными петрушкой и зеленым луком, сухарями. Вмешайте в массу 0,5 ч. л. перца и 0,25 ч. л. соли, а также 1 ст. л. растительного масла. Добавьте 150 мл холодной воды. Перемешайте фарш и сформируйте из него 35 фрикаделей.Нашинкуйте капусты, пересыпьте ее на сковороду. Туда же перелейте 2 ст. л. масла и 0,5 стак. воды. Накройте сковороду крышкой. Тушите капусту, пока она не убавится в 2 раза. Далее посолите ее, добавьте тмин, укроп, зеленый лук. Готовьте, пока не испарится жидкость.

    Пирог с капустой и фрикадельками

    Форму размером 23 на 35 см (или около того) выстелите пергаментом. Готовое тесто выложите на поверхность, присыпанную мукой, и раскатайте в прямоугольник по размеру формы. Разместите тесто в форме, сформируйте бортики и дайте постоять 20 минут. Далее выложите ровным слоем капусту, а сверху разместите ровными рядами тефтели, слегка вдавливая их в капусту. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

    Пирог с капустой и фрикадельками

Шедевр готов! Но не спешите ставить его на стол и нарезать! Выпечке еще нужно постоять минут 10 в форме, чтобы тесто окрепло. Пусть у родных пора слюнки потекут от соблазняющего аромата! Как вам рецепт?

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