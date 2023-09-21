Мои чада обожают фрикадельки. Приходится подавать из и в пасте, и в супе, и с картошкой, и с гречкой… В общем, когда я наткнулась на следующий рецепт, уже знала, что воспользуюсь им вечером. Этот пирог с капустой и фрикадельками произвел впечатление на всю мою семью. А младшенький даже запечатлел свой ужин, чтобы отправить фото бабушке!

К слову, пироги я готовлю довольно редко. Знаете, не люблю возиться с тестом. Но когда уж сильно припечет (мне или детям) полакомиться домашней выпечкой, всегда пользуюсь проверенным рецептами. И это один из таких!

Как приготовить пирог с капустой и фрикадельками

Очень просто! Приготовление состоит буквально из 3 этапов — один проще другого. А если вы умеете работать с дрожжевым тестом, то даже сложнейший из них не покажется вам таковым. Главное пройдитесь по списку и подготовьте все ингредиенты. Их у меня вышло немало…

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Дрожжи40 г Вода300 мл Соль0,75 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л. Капуста белокочанная1 кг Говяжий фарш450 г Лук1 л Петрушка0,5 пуч. Зеленый лук0,5 пуч. Укроп0,5 пуч. Яйцо1 шт. Панировочные сухари2 ст. л. Тмин1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Готовим опару. Свежие дрожжи измельчите в миску. К ним добавьте сахар и 2 стакана муки. Влейте туда же 100 мл тепловой воды. Хорошо перемешайте. Оставьте массу минут на 20 в теплом месте до тех пор, пока она не запенится. Тем временем в большой миске смешайте оставшуюся муку с солью, добавьте подошедшую опару. Туда же перелейте остатки теплой воды и замесите тесто. К нему добавьте 2 ч. л. растительного масла. Продолжайте месить, пока тесто не начнет отставать от пальцев рук. Далее сформируйте шар. Переложите его в миску, а ее накройте пленкой. Оставьте тесто на 1 час. Пока подходит тесто, приготовьте начинку. Говяжий фарш смешайте с яйцом, измельченными петрушкой и зеленым луком, сухарями. Вмешайте в массу 0,5 ч. л. перца и 0,25 ч. л. соли, а также 1 ст. л. растительного масла. Добавьте 150 мл холодной воды. Перемешайте фарш и сформируйте из него 35 фрикаделей.Нашинкуйте капусты, пересыпьте ее на сковороду. Туда же перелейте 2 ст. л. масла и 0,5 стак. воды. Накройте сковороду крышкой. Тушите капусту, пока она не убавится в 2 раза. Далее посолите ее, добавьте тмин, укроп, зеленый лук. Готовьте, пока не испарится жидкость. Форму размером 23 на 35 см (или около того) выстелите пергаментом. Готовое тесто выложите на поверхность, присыпанную мукой, и раскатайте в прямоугольник по размеру формы. Разместите тесто в форме, сформируйте бортики и дайте постоять 20 минут. Далее выложите ровным слоем капусту, а сверху разместите ровными рядами тефтели, слегка вдавливая их в капусту. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Шедевр готов! Но не спешите ставить его на стол и нарезать! Выпечке еще нужно постоять минут 10 в форме, чтобы тесто окрепло. Пусть у родных пора слюнки потекут от соблазняющего аромата! Как вам рецепт?