Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины. Моментальные пирожки за 15 минут

Первыми пироги начали выпекать западные славяне. В древности это блюдо традиционно готовили каждую осень после сбора урожая из белой или ржаной муки.
Привычные для современного человека пирожки с различными начинками появились позднее. В X веке получила распространения начинка из капусты. Картофельная начинка стала известна только после XVIII века, когда картошка распространилась на территории нашей страны.
Пироги с картофелем сейчас весьма популярны, мы расскажем про простой способ приготовления данных пирогов.
Ингредиенты для картофельных пирогов:
- Кефир – 250 мл;
- Соль – ч. л.;
- Сахар – ст. л.;
- Яйца – шт.;
- Растительное масло – 30 мл;
- Мука – 400 гр.;
- Разрыхлитель – ч. л.;
- Картофель отварной – 400 гр.;
- Лук репчатый – шт.
Приготовление пирожков с картошкой:
Сначала необходимо смешать венчиком до однородности в миске кефир, соль, сахар и яйцо.
Добавляем к полученной смеси растительное масло, просеиваем разрыхлитель и муку. Тесто надо хорошо вымесить, чтобы предотвратить появление комочков. После отправляем тесто отдыхать на 15 минут.
Для начинки обжариваем мелко нарезанный лук на сковороде с растительным маслом, отвариваем картофель до мягкости.
Картофель разминаем до состояния пюре. Смешиваем обжаренный лук и пюре до однородности.
Тесто необходимо разделить на небольшие колобки, которые надо раскатать в лепешки. В каждую лепешку выкладываем начинку и защипываем края теста.
На разогретую с растительным маслом сковороду помещаем пирожки и обжариваем с каждой стороны до румяной корочки.
Такой простой рецепт будет под силу любому новичку в готовке. На приготовления пирогов уйдет всего полчаса.