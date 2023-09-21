Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины. Моментальные пирожки за 15 минут

Первыми пироги начали выпекать западные славяне. В древности это блюдо традиционно готовили каждую осень после сбора урожая из белой или ржаной муки.

Привычные для современного человека пирожки с различными начинками появились позднее. В X веке получила распространения начинка из капусты. Картофельная начинка стала известна только после XVIII века, когда картошка распространилась на территории нашей страны.

Пироги с картофелем сейчас весьма популярны, мы расскажем про простой способ приготовления данных пирогов.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

Кефир – 250 мл;

Соль – ч. л.;

Сахар – ст. л.;

Яйца – шт.;

Растительное масло – 30 мл;

Мука – 400 гр.;

Разрыхлитель – ч. л.;

Картофель отварной – 400 гр.;

Лук репчатый – шт.

Приготовление пирожков с картошкой:

Сначала необходимо смешать венчиком до однородности в миске кефир, соль, сахар и яйцо.

Добавляем к полученной смеси растительное масло, просеиваем разрыхлитель и муку. Тесто надо хорошо вымесить, чтобы предотвратить появление комочков. После отправляем тесто отдыхать на 15 минут.

Для начинки обжариваем мелко нарезанный лук на сковороде с растительным маслом, отвариваем картофель до мягкости.

Картофель разминаем до состояния пюре. Смешиваем обжаренный лук и пюре до однородности.

Тесто необходимо разделить на небольшие колобки, которые надо раскатать в лепешки. В каждую лепешку выкладываем начинку и защипываем края теста.

На разогретую с растительным маслом сковороду помещаем пирожки и обжариваем с каждой стороны до румяной корочки.

Такой простой рецепт будет под силу любому новичку в готовке. На приготовления пирогов уйдет всего полчаса.