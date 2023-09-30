Описание приготовления:

Приготовить пирог с капустой на кефире с майонезом можно буквально на скорую руку. Такая выпечка выручит в любой ситуации. Заливной пирог по этому рецепту настоящая находка, а в зависимости от начинки, вы каждый раз получите новый и интересный результат. Рецептов заливного теста я знаю много, этот пирог я замешивала на кефире и майонезе. Получилось просто великолепно! Структура пирога нежная и пористая, а в сочетании с сочной начинкой ну очень вкусно! Обязательно попробуйте!

Назначение: На полдник / лучшедома Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Майонез 100 Миллилитров

Кефир 100 Миллилитров

Яйцо 2 Штуки

Мука 120 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки (+ дополнительно для начинки)

Капуста 200 Грамм

Растительное масло 2 Ст. ложки

Болгарский перец 1 Штука

Томатная паста 1 Ст. ложка

Специи По вкусу

Кунжут По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

198 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с капустой на кефире с майонезом»

Подготовьте все ингредиенты.

Так как тесто готовится достаточно быстро, то подготовьте сначала начинку. Капусту нашинкуйте и выложите на разогретую сковороду с маслом. Тушите периодически помешивая до мягкости.

Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, томатную пасту, молотый перец и соль по вкусу.

Тушите около 5 минут. Затем снимите с огня и дайте начинке немного остыть.

В глубокой миске взбейте яйца с солью.

Добавьте кефир, майонез и соду. Перемешайте.

Далее добавьте муку.

Перемешайте всё до однородного состояния.

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите начинку.

Полейте начинку оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.

Пирог с капустой на кефире с майонезом готов. Дайте ему немного остыть, затем разрежьте на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!