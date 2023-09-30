Описание приготовления:
Приготовить пирог с капустой на кефире с майонезом можно буквально на скорую руку. Такая выпечка выручит в любой ситуации. Заливной пирог по этому рецепту настоящая находка, а в зависимости от начинки, вы каждый раз получите новый и интересный результат. Рецептов заливного теста я знаю много, этот пирог я замешивала на кефире и майонезе. Получилось просто великолепно! Структура пирога нежная и пористая, а в сочетании с сочной начинкой ну очень вкусно! Обязательно попробуйте!
Назначение: На полдник / лучшедома Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Майонез 100 Миллилитров
- Кефир 100 Миллилитров
- Яйцо 2 Штуки
- Мука 120 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки (+ дополнительно для начинки)
- Капуста 200 Грамм
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Болгарский перец 1 Штука
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Специи По вкусу
- Кунжут По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
198 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с капустой на кефире с майонезом»
Подготовьте все ингредиенты.
Так как тесто готовится достаточно быстро, то подготовьте сначала начинку. Капусту нашинкуйте и выложите на разогретую сковороду с маслом. Тушите периодически помешивая до мягкости.
Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, томатную пасту, молотый перец и соль по вкусу.
Тушите около 5 минут. Затем снимите с огня и дайте начинке немного остыть.
В глубокой миске взбейте яйца с солью.
Добавьте кефир, майонез и соду. Перемешайте.
Далее добавьте муку.
Перемешайте всё до однородного состояния.
Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите начинку.
Полейте начинку оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.
Пирог с капустой на кефире с майонезом готов. Дайте ему немного остыть, затем разрежьте на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!