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Пирог с капустой на кефире с майонезом

На чтение: 2 минуты
Пирог с капустой на кефире с майонезом

Описание приготовления:

Приготовить пирог с капустой на кефире с майонезом можно буквально на скорую руку. Такая выпечка выручит в любой ситуации. Заливной пирог по этому рецепту настоящая находка, а в зависимости от начинки, вы каждый раз получите новый и интересный результат. Рецептов заливного теста я знаю много, этот пирог я замешивала на кефире и майонезе. Получилось просто великолепно! Структура пирога нежная и пористая, а в сочетании с сочной начинкой ну очень вкусно! Обязательно попробуйте!
Назначение: На полдник / лучшедома Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Майонез 100 Миллилитров
  • Кефир 100 Миллилитров
  • Яйцо 2 Штуки
  • Мука 120 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки (+ дополнительно для начинки)
  • Капуста 200 Грамм
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Болгарский перец 1 Штука
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Специи По вкусу
  • Кунжут По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

198 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с капустой на кефире с майонезом»

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Подготовьте все ингредиенты.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Так как тесто готовится достаточно быстро, то подготовьте сначала начинку. Капусту нашинкуйте и выложите на разогретую сковороду с маслом. Тушите периодически помешивая до мягкости.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Затем добавьте нарезанный соломкой болгарский перец, томатную пасту, молотый перец и соль по вкусу.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Тушите около 5 минут. Затем снимите с огня и дайте начинке немного остыть.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

В глубокой миске взбейте яйца с солью.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Добавьте кефир, майонез и соду. Перемешайте.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Далее добавьте муку.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Перемешайте всё до однородного состояния.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите начинку.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Полейте начинку оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Пирог с капустой на кефире с майонезом готов. Дайте ему немного остыть, затем разрежьте на порции и подавайте к столу.

Пирог с капустой на кефире с майонезом

Приятного аппетита!

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