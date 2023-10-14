Хрустит даже через год. Квашеная капуста с секретом: проверенный рецепт

Квашеная капуста — это полезное блюдо, которым многие пренебрегают. Есть миф о том, что из подобной капусты уходят все витамины и минералы, что делает овощную закуску бесполезной.

Однако, настоящая квашеная капуста сохраняет в себе витамин А. Этот витамин получается перенести в зимний период, питаясь квашеной капустой. Тогда многие болезни, в том числе, авитаминоз, становятся не страны.

Важно лишь научиться правильно готовить квашеную капусту. Это не сложно, главное знать рецепт.

Ингредиенты для квашеной капусты:

Капуста — 1 кг;

Соль крупная не йодированная — 25 г;

Морковь — 50 г.

Приготовление квашеной капусты:

Из капусты удаляем кочерыжки и нарезаем крупными кусочками. Куски взвешиваем, чтобы далее правильно рассчитать добавление соли.

Шинкуем капустные кусочки, складываем в таз. Натираем на крупной терке очищенную морковь. Взвешиваем соль в пропорциях, равных массе капусты.

На 1 кг капусты кладется 25 грамм соли.

Высыпаем соль в капусту, перемешиваем и слегка сдавливаем капустную массу.

Кладем к капустной массе морковь.

На 1 кг капусты потребуется 10 грамм моркови.

Оставляем смесь на 30-40 минут, а затем выкладываем в банки. Тщательно утрамбовываем капустную массу в банки.

Накрываем банки с капустой крышками и оставляем на 12 часов.

Утром протыкаем шпажкой капустную массу, чтобы вышел газ со дна.

Аналогичную процедуру повторяем каждые 12 часов в течение 3 суток.

Спустя заданное время приминаем крышками капусту внутри банки, оставляя сок на поверхности.

Благодаря этому действию капуста будет всегда в рассоле. В противном случае она может стать мягкой и невкусной. Этот секрет мне подсказала мама.

Осталось накрыть банки крышками и отнести в холодное место.

Эта капуста получается действительно полезной и вкусной. Рецепт довольно быстрый, квасится капуста всего 3 дня.