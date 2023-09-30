Рецепт: Печенье «Творожные ушки» — Со сливочным маслом

Ингредиенты:

творог 5% — 400 г;

сахар — 180 г;

яйцо куриное свежее — 3 шт;

мука — 280 г;

соль — по вкусу;

разрыхлитель теста — 1 уп;

масло сливочное — 180 г

Способ приготовления: Любимым печеньем с самого детства стали «Ушки». Мама готовила по выходным, очень любили этот десерт. Сейчас можно купить творожное печенье, но состав заставляет меня готовить самостоятельно. Считаю это печенье одним из самых легких десертов в приготовлении.

Можно использовать творог любой жирности. Обезжиренный в том числе. Я покупаю с большим запасом творог пятипроцентный. Использую в запеканках и для приготовления печенья. Творог довольно тонкой консистенции, именно этот нюанс заставляет остановить выбор на нем. Можно использовать творог любой, даже зерненный.

Добавляю сахар к творогу. Можно использовать сахарозаменитель. Если это важно, можно не обсыпать ушки сахаром в финале. Творог измельчаю погружным блендером, смешивая с сахаром. Это делает консистенцию теста более тонкой.

Примерно три столовые ложки сахара оставляю для обсыпания теста перед выпеканием для образования «запеченной сахарной корочки», напоминающей карамель. Если вы в тесте использовали сахарозаменитель, все же не стоит отказываться от сахара в финале.

Сливочное масло можно заменить спредом или маргарином. Казалось бы, на вкусовых качествах не отразится. Это не совсем так. И аромат у готовой выпечки будет другим. А самое главное — будет другим рыхлость теста. Со сливочным маслом тесто становится нежным, рассыпчатым, с маргарином более жестким. Да и пользы от гомогенизированных жиров нет. Масло сливочное вне конкуренции, если мы говорим о пользе организму. Сливочное масло перед приготовление теста отправляю в морозильную камеру на полтора — два часа. А затем нарезаю пластинками в тесто, это придаст печенью вкус слоеного десерта.

Яйца беру куриные, можно заменить яичным порошком.

Добавляю разрыхлитель теста. Можно использовать ванилин. В этот раз решила попробовать без него. Сливочное масло придает приятный аромат печенью. Десерт получился ароматным, не смотря на отсутствие ванилина.

Соль добавляю по вкусу. Примерно треть чайной ложечки. Соль и муку ввожу после того, как все «влажные ингредиенты» перемешала погружным венчиком. Муку ввожу без просеивания, вымешивается мягкое эластичное тесто без особых усилий.

После вымешивания убираю в холодильник на пару часов.

За это время сработает разрыхлитель, тесто отдохнет, станет максимально эластичным, пригодным для комфортного раскатывания.

Раскатываю большой пласт толщиной примерно пять миллиметров, выдавливаю рюмкой кружочки нужного диаметра, обваливаю в сахаре, чуть придавливая, чтобы сахар не ссыпался, сворачиваю конвертиком, сахаром наружу.

Выкладываю на противень, застеленный пекарской бумагой.

Выпекаю в предварительно разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке до образования румяной корочки. Примерно восемнадцать — двадцать минут.

Подавать можно горячими. Охлажденные печенья становятся хрупкими, рассыпчатыми. Время указала без учета охлажения теста в холодильнике.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 190 руб.