Быстрый и вкусный тортик: рецепт интересного десерта

Такой торт готовится из самых простых ингредиентов. И получается очень вкусным.
Если любите простые рецепты вкусных тортиков, то вам точно понравится этот вариант. И вам понадобятся самые простые продукты, которые есть в любом магазине.
Быстрый торт
Ингредиенты:
Для коржа:
- кефир — 200 мл;
- 2 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. вишен (в своем соку);
- 1 ч. л. соды;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. мака;
- мука.
Для крема:
- 2 ст. л. сметаны;
- мука — 1 ст. л;
- 200 мл кипяченой холодной воды;
- 1 яйцо;
- немного цедры лимона;
- ванильный сахар;
- киви, кокосовая стружка и шоколад (для украшения).
Сначала готовьте корж. В кефир добавьте соду, чтобы произошла реакция. Затем добавьте все остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Муку добавляйте постепенно, чтобы тесто получилось, как густая сметана. Затем вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Готовому коржу дайте остыть и разрежьте на два тонких коржа.
И готовьте крем. Яйцо взбейте с сахаром, добавьте сметану, сахар и муку и хорошо перемешайте венчиком. Затем постепенно добавьте воду, постоянно помешивая и поставьте на плиту, продолжая мешать.
Варите примерно 5-7 минут, пока крем не загустеет. В готовый крем добавьте цедру лимона и по желанию чайную ложку сливочного масла (это не обязательно). Дайте крему остыть.
Намажьте коржи кремом. Украсьте по желанию кокосовой стружкой, тертым шоколадом и ломтиками киви, или другими ягодами, или фруктами. Отправьте в холодильник на 5-6 часов и подавайте.
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