Описание приготовления:

Можно использовать как замороженную вишню, так и свежую, но ягоды обязательно должны быть без косточек. Яйца я использовала в приготовлении крупные. Диаметр моей формы для выпекания 18 см.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Выпечка / Пироги Диета: Без глютена

Состав / Ингредиенты:

Миндальная мука 110 Грамм

Кокосовая мука 40 Грамм

Сахарная пудра 80 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Яйцо 4 Штуки

Вишня 120 Грамм (замороженная, без косточек)

Количество порций 4

Калорийность

264 ккал

Калорийность

10 г

Белки

14 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с вишней без глютена»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления. Замороженную вишню с помощью дуршлага промойте в теплой воде.

По отдельным емкостям разделите аккуратно яичные белки и желтки.

В просторную миску выложите все желтки и добавьте сахарную пудру.

Взбейте эти ингредиенты миксером до получения светлой смеси.

К этой смеси добавьте миндальную и кокосовую муку, аккуратно перемешайте все.

В отдельную сухую миску выложите яичные белки и добавьте щепотку соли. Взбивайте миксером белки до получения устойчивых пиков.

Белковую массу выложите в миску к остальным ингредиентам.

Вмешайте белки лопаткой до получения однородного теста.

Дно формы для выпекания застелите пергаментом и выложите все тесто, разравнивая его лопаткой.

Поверх распределите равномерно вишни. Отправьте выпекаться пирог в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.

Готовый пирог охладите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!