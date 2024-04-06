Описание приготовления:
Можно использовать как замороженную вишню, так и свежую, но ягоды обязательно должны быть без косточек. Яйца я использовала в приготовлении крупные. Диаметр моей формы для выпекания 18 см.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Выпечка / Пироги Диета: Без глютена
Состав / Ингредиенты:
- Миндальная мука 110 Грамм
- Кокосовая мука 40 Грамм
- Сахарная пудра 80 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Яйцо 4 Штуки
- Вишня 120 Грамм (замороженная, без косточек)
Количество порций 4
Калорийность
264 ккал
Калорийность
10 г
Белки
14 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с вишней без глютена»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления. Замороженную вишню с помощью дуршлага промойте в теплой воде.
По отдельным емкостям разделите аккуратно яичные белки и желтки.
В просторную миску выложите все желтки и добавьте сахарную пудру.
Взбейте эти ингредиенты миксером до получения светлой смеси.
К этой смеси добавьте миндальную и кокосовую муку, аккуратно перемешайте все.
В отдельную сухую миску выложите яичные белки и добавьте щепотку соли. Взбивайте миксером белки до получения устойчивых пиков.
Белковую массу выложите в миску к остальным ингредиентам.
Вмешайте белки лопаткой до получения однородного теста.
Дно формы для выпекания застелите пергаментом и выложите все тесто, разравнивая его лопаткой.
Поверх распределите равномерно вишни. Отправьте выпекаться пирог в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.
Готовый пирог охладите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!