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Пирог с вишней без глютена

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Пирог с вишней без глютена

Описание приготовления:

Можно использовать как замороженную вишню, так и свежую, но ягоды обязательно должны быть без косточек. Яйца я использовала в приготовлении крупные. Диаметр моей формы для выпекания 18 см.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Выпечка / Пироги Диета: Без глютена

Состав / Ингредиенты:

  • Миндальная мука 110 Грамм
  • Кокосовая мука 40 Грамм
  • Сахарная пудра 80 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Яйцо 4 Штуки
  • Вишня 120 Грамм (замороженная, без косточек)

Количество порций 4

Калорийность

264 ккал

Калорийность

10 г

Белки

14 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с вишней без глютена»

Пирог с вишней без глютена

Подготовьте все ингредиенты для приготовления. Замороженную вишню с помощью дуршлага промойте в теплой воде.

Пирог с вишней без глютена

По отдельным емкостям разделите аккуратно яичные белки и желтки.

Пирог с вишней без глютена

В просторную миску выложите все желтки и добавьте сахарную пудру.

Пирог с вишней без глютена

Взбейте эти ингредиенты миксером до получения светлой смеси.

Пирог с вишней без глютена

К этой смеси добавьте миндальную и кокосовую муку, аккуратно перемешайте все.

Пирог с вишней без глютена

В отдельную сухую миску выложите яичные белки и добавьте щепотку соли. Взбивайте миксером белки до получения устойчивых пиков.

Пирог с вишней без глютена

Белковую массу выложите в миску к остальным ингредиентам.

Пирог с вишней без глютена

Вмешайте белки лопаткой до получения однородного теста.

Пирог с вишней без глютена

Дно формы для выпекания застелите пергаментом и выложите все тесто, разравнивая его лопаткой.

Пирог с вишней без глютена

Поверх распределите равномерно вишни. Отправьте выпекаться пирог в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.

Пирог с вишней без глютена

Готовый пирог охладите и подавайте к столу.

Пирог с вишней без глютена

Приятного аппетита!

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