Рецепт: Тигровые креветки в духовке — в соевом соусе с чесноком

Ингредиенты:

тигровые креветки — 1 кг;

масло сливочное — 50 гр;

масло оливковое — 2 ст ложки;

соевый соус — 2 ст ложки;

чеснок — 5 зубчиков

Способ приготовления: Настало время морепродуктов. В этот раз предлагаю вам рецепт тигровых креветок в соевом соусе с чесноком. Это очень ароматное блюдо и готовить его быстро.

Приступим к делу.

Берем большие креветки, тигровые и размораживаем. Пока они приходят в себя после морозилки, мы можем подготовить соус, в котором замаринуем красоток из моря.

Сливочное масло, оливковое масло и соевый соус смешаем, затем немного растопим в микроволновке и перемешаем тщательно.

Теперь сюда нужно добавить чеснок.

Все 5 зубчиков либо выдавливаем в наш соус, либо натираем на мелкой терке. Уже в этот момент вы сможете ощутить всю прелесть ароматов этого блюда. Восхитительно просто!

Затем в этом соусе-маринаде обваляем наши креветки. Сделайте это так, чтобы каждая из креветок окунулась в маринад.

Оставим так на полчаса. После чего разогреваем духовку до 200 градусов, а креветки выкладываем на противень. Я делаю это на фольгу, чтобы было проще потом отмывать противень.

В духовку их убираем на 15 минут, снижая температуру до 180 градусов. Остается только ждать и готовить гарнир. Только не сойдите с ума от запаха на кухне, он сногсшибательный.

Через 15 минут извлекаем из духовки креветки. Я сегодня подаю их со спагетти с овощами, но можно выбрать в качестве гарнира и рис, и просто запеченные овощи — такое блюдо с любым гарниром будет вкусным. Зовите любимых к столу.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 45 мин.