Описание приготовления:

Для приготовления ухи используется пшено и не добавляется картофель. Лук отдает свой вкус и аромат на стадии варки бульона, поэтому отличный вариант, когда не любите отварной лук. К тому же не нужно долго возиться с рыбной мелочью, достаточно удалить жабры и внутренности. Чешуя остается на ней, так как после приготовления она не используется, только для бульона. Пшено имеет горьковатый вкус, поэтому чтобы его удалить, обязательно замачивайте его в горячей воде и хорошо промывайте в теплой воде.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Супы / Уха

Состав / Ингредиенты:

Вода 2 Литра

Щука 400 Грамм

Рыба 300 Грамм (речная)

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный горошком 5 Штук

Лук репчатый 1 Штука

Сельдерей 2 Дольки (черешковый)

Пшено 70 Грамм

Соль По вкусу

Морковь 2 Штуки

Укроп По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

113 ккал

Калорийность

12 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Двойная уха из щуки с пшеном»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления двойной ухи из щуки с пшеном. Овощи при необходимости почистите и помойте.

Пшено просмотрите на наличие мусора, всыпьте в кастрюлю и залейте горячей водой. Оставьте пшено на 15 минут, затем хорошо промойте и откиньте на сито, чтобы вода вся стекла.

Речную рыбу, лучше мелочь, очистите от внутренностей, удалите жабры и тщательно вымойте. У щуки отрежьте голову, удалите жабры и хвост, остальное порежьте на куски. В кастрюлю выложите речную рыбу, голову и хвост (если есть) щуки.

Влейте к рыбе холодную воду, выложите разрезанный репчатый лук, одну морковь и сельдерей, разрезанный на части.

Кастрюлю с рыбой и овощами поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 30 минут, снимая пену. Снимите кастрюлю с огня, бульон процедите. Отварные рыба и овощи нам больше не понадобятся.

Бульон доведите до кипения, выложите промытое пшено.

Добавьте стейки щуки.

Морковь порежьте кружочками или полукольцами и добавьте в кастрюлю с ухой.

Варите уху на медленном огне в течение 15 минут, после закипания, удаляя пену и аккуратно перемешивая 2-3 раза. Выложите лавровый лист, доведите по вкусу на соль и варите еще 5 минут. Готовую уху снимите с огня, посыпьте нарезанной зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!