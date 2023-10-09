Вредны в любом виде: доктор Соломатина сообщила, когда нельзя есть помидоры

Давно известно, что помидоры обязательно должны присутствовать в рационе. Овощ обладает целым рядом полезных свойств, но употреблять его можно не всем. Диетолог Елена Соломатина рассказала, когда и кому от томатов следует отказаться.

Из-за повышенного содержания кислот (щавелевой и мочевой) овощ негативно влияет на состояние ослабленного желудочно-кишечного тракта. По словам врача, отказаться от употребления помидоров — как в свежем, так и консервированном виде — придется при гастрите, язве, панкреатите, болезнях печени и почек. Также Соломатина не рекомендует есть помидоры при подагре и проблемах с суставами — виной тому все та же мочевая кислота.

Консервированные томаты опасны из-за содержания соли и уксуса. Соль мешает выведению жидкости — людей с больным сердцем это может привести к более тяжелым диагнозам. Однако при отсутсвии серьезных противопоказаний по совету лечащего врача можно не исключать соленые помидоры, а просто минимизировать их употребление.

Зеленые помидоры и блюда из них есть вообще запрещено, отметила Соломатина в разговоре с NEWS.ru. В таких продуктах содержится ядовитое вещество, известное как соланин.