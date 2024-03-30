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Пирожки из картофельного теста

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Пирожки из картофельного теста

Описание приготовления:

Для начинки можете использовать любые продукты. Это могут быть сваренные куриные яйца с зеленым луком, тушеная капуста, мясной фарш или жареные грибы. Быстрее всего получится приготовить яичную начинку. Берите рецепт на заметку!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 400 Грамм
  • Мука 200 Грамм (пшеничная)
  • Яйца 3 Штуки (1 шт. — в тесто, 2 шт. — в начинку)
  • Масло сливочное 35 Грамм
  • Растительное масло 50 Грамм (для жарки)
  • Зеленый лук 7 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

225 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки из картофельного теста»

Пирожки из картофельного теста

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирожков из картофельного теста.

Пирожки из картофельного теста

Почищенный картофель отварите до мягкости в подсоленной воде. Варите картофель примерно 20-25 минут.

Пирожки из картофельного теста

Затем слейте всю воду с картофеля и добавьте туда кусочек сливочного масла.

Пирожки из картофельного теста

Разомните картофель в пюре, чтобы не было комочков. Полностью остудите его.

Пирожки из картофельного теста

Вбейте в картофельную массу 1 куриное яйцо и размешайте.

Пирожки из картофельного теста

Частями всыпайте просеянную пшеничную муку и постепенно замешивайте тесто.

Пирожки из картофельного теста

Замесите мягкое картофельное тесто, оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Дайте тесту отдохнуть 15-20 минут.

Пирожки из картофельного теста

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Отварите вкрутую пару куриных яиц, остудите их и почистите. Яйца нарежьте кубиками. Смешайте их с мелко нарезанным зеленым луком. Начинку посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.

Пирожки из картофельного теста

Тесто разделите на равные шарики среднего размера. Каждый шарик приплюсните ладошкой или раскатайте скалкой, чтобы получилась круглая лепешка. В центр выложите 1,5-2 ч.л. яичной начинки.

Пирожки из картофельного теста

Пирожок защипните, соединяя все края. Таким образом слепите все пирожки. При работе с пирожками подсыпайте на поверхность немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам.

Пирожки из картофельного теста

Разогрейте растительное масло в сковороде, выложите туда картофельные пирожки. Обжаривайте их с двух сторон по 4-5 минут, чтобы подрумянились. Пирожки станут более пышными.

Пирожки из картофельного теста

Горячие, ароматные пирожки из картофельного теста можете сразу подавать к столу. По желанию дополните их сметаной.

Пирожки из картофельного теста

Приятного аппетита!

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