Описание приготовления:

Для начинки можете использовать любые продукты. Это могут быть сваренные куриные яйца с зеленым луком, тушеная капуста, мясной фарш или жареные грибы. Быстрее всего получится приготовить яичную начинку. Берите рецепт на заметку!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Картофель 400 Грамм

Мука 200 Грамм (пшеничная)

Яйца 3 Штуки (1 шт. — в тесто, 2 шт. — в начинку)

Масло сливочное 35 Грамм

Растительное масло 50 Грамм (для жарки)

Зеленый лук 7 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

225 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки из картофельного теста»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирожков из картофельного теста.

Почищенный картофель отварите до мягкости в подсоленной воде. Варите картофель примерно 20-25 минут.

Затем слейте всю воду с картофеля и добавьте туда кусочек сливочного масла.

Разомните картофель в пюре, чтобы не было комочков. Полностью остудите его.

Вбейте в картофельную массу 1 куриное яйцо и размешайте.

Частями всыпайте просеянную пшеничную муку и постепенно замешивайте тесто.

Замесите мягкое картофельное тесто, оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Дайте тесту отдохнуть 15-20 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Отварите вкрутую пару куриных яиц, остудите их и почистите. Яйца нарежьте кубиками. Смешайте их с мелко нарезанным зеленым луком. Начинку посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.

Тесто разделите на равные шарики среднего размера. Каждый шарик приплюсните ладошкой или раскатайте скалкой, чтобы получилась круглая лепешка. В центр выложите 1,5-2 ч.л. яичной начинки.

Пирожок защипните, соединяя все края. Таким образом слепите все пирожки. При работе с пирожками подсыпайте на поверхность немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам.

Разогрейте растительное масло в сковороде, выложите туда картофельные пирожки. Обжаривайте их с двух сторон по 4-5 минут, чтобы подрумянились. Пирожки станут более пышными.

Горячие, ароматные пирожки из картофельного теста можете сразу подавать к столу. По желанию дополните их сметаной.

Приятного аппетита!