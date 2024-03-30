Описание приготовления:
Для начинки можете использовать любые продукты. Это могут быть сваренные куриные яйца с зеленым луком, тушеная капуста, мясной фарш или жареные грибы. Быстрее всего получится приготовить яичную начинку. Берите рецепт на заметку!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 400 Грамм
- Мука 200 Грамм (пшеничная)
- Яйца 3 Штуки (1 шт. — в тесто, 2 шт. — в начинку)
- Масло сливочное 35 Грамм
- Растительное масло 50 Грамм (для жарки)
- Зеленый лук 7 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
225 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки из картофельного теста»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пирожков из картофельного теста.
Почищенный картофель отварите до мягкости в подсоленной воде. Варите картофель примерно 20-25 минут.
Затем слейте всю воду с картофеля и добавьте туда кусочек сливочного масла.
Разомните картофель в пюре, чтобы не было комочков. Полностью остудите его.
Вбейте в картофельную массу 1 куриное яйцо и размешайте.
Частями всыпайте просеянную пшеничную муку и постепенно замешивайте тесто.
Замесите мягкое картофельное тесто, оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Дайте тесту отдохнуть 15-20 минут.
Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Отварите вкрутую пару куриных яиц, остудите их и почистите. Яйца нарежьте кубиками. Смешайте их с мелко нарезанным зеленым луком. Начинку посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.
Тесто разделите на равные шарики среднего размера. Каждый шарик приплюсните ладошкой или раскатайте скалкой, чтобы получилась круглая лепешка. В центр выложите 1,5-2 ч.л. яичной начинки.
Пирожок защипните, соединяя все края. Таким образом слепите все пирожки. При работе с пирожками подсыпайте на поверхность немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам.
Разогрейте растительное масло в сковороде, выложите туда картофельные пирожки. Обжаривайте их с двух сторон по 4-5 минут, чтобы подрумянились. Пирожки станут более пышными.
Горячие, ароматные пирожки из картофельного теста можете сразу подавать к столу. По желанию дополните их сметаной.
Приятного аппетита!