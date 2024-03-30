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Рецепт: Запеканка с яблоками — Нежная запеканка с мягким творогом

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Рецепт: Запеканка с яблоками — Нежная запеканка с мягким творогом

Ингредиенты:
яблоки — 350 г;
сок лимона — 2 ч л;
сахарозаменитель — 9 мерные ложки;
яйца куриные 2 категории — 6 шт;
разрыхлитель теста — 1 пачка;
ванилин — 1 пачка;
соль — по вкусу;
творог мягкий — 240 г;
мука — 70 г;
сливочное масло для смазывания формы — 5 г;
фильтрованная вода — 120 г
Способ приготовления: Запеканка готовится довольно быстро,

конечный результат порадует не только любителей правильного питания.

Начинаем приготовления с очищения яблок от кожицы и тушения порезанных кусочков с соком лимона,

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

с водой,

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

сахарозаменителем (на два яблока кладем три мерные ложечки сахара заменителя, что эквивалентно трем чайным ложкам сахара с горкой, если яблоки сладкие, можно заменитель сахара не класть).

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Тушим на медленном огне примерно двадцать минут.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Иногда вода испаряется быстрее, важно, чтобы влаги в яблоках не осталось, но и пригореть они не должны. Поэтому необходимо помешивать без перерыва. Сок лимона добавляем для поддержания цвета яблок. Если лимона не оказалось под рукой, можно обойтись без него. Яблоки станут темными. Вот и все отличие.

После того, как яблоки стали мягкими, влага выпарилась, перекладываем их в емкость для остывания, чтобы яйца в тесте не свернулись при смешивании.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Готовим тесто. Смешиваем яйца

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

с солью.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Можно взбить до пены, как на бисквит. Если время позволяет, не возбраняется)).

Взвешиваем муку,

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

смешиваем яйца и соль с ванилином.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

В муку вводим разрыхлителем теста, смешиваем их.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

В яйца с солью вводим мягкий творог,

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

шесть мерных ложек заменителя сахара (эквивалентно шести чайным ложкам с горкой обычного сахара), тщательно перемешиваем. В емкость для смешивания ингредиентов теста добавляем сухие компоненты.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Перемешиваем.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Для выпекания я использую сковородку с толстыми стенками. Смазываем поверхность сливочным маслом.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Посыпаем мукой. Лишняя мука должна быть удалена. Такая подготовка формы даст возможность извлечь запеканку без повреждений.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Переносим часть теста в форму для запекания.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Выкладываем остывшие яблоки.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Разравниваем лопаточкой.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Заливаем оставшимся тестом.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Ставим в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на двадцать пять — тридцать минут. Ориентируемся по румяной корочке запеканки.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Разрезать можно теплую. Но охлажденная на вкус она как пломбир. Поэтому мы предпочитаем к утреннему кофе подавать охлажденную запеканку.

Рецепт: Запеканка с яблоками - Нежная запеканка с мягким творогом

Приятного аппетита!

Время приготовления: 55 мин. Примерная стоимость порции: 255 руб.

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