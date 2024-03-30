Рецепт: Запеканка с яблоками — Нежная запеканка с мягким творогом

Ингредиенты:

яблоки — 350 г;

сок лимона — 2 ч л;

сахарозаменитель — 9 мерные ложки;

яйца куриные 2 категории — 6 шт;

разрыхлитель теста — 1 пачка;

ванилин — 1 пачка;

соль — по вкусу;

творог мягкий — 240 г;

мука — 70 г;

сливочное масло для смазывания формы — 5 г;

фильтрованная вода — 120 г

Способ приготовления: Запеканка готовится довольно быстро,

конечный результат порадует не только любителей правильного питания.

Начинаем приготовления с очищения яблок от кожицы и тушения порезанных кусочков с соком лимона,

с водой,

сахарозаменителем (на два яблока кладем три мерные ложечки сахара заменителя, что эквивалентно трем чайным ложкам сахара с горкой, если яблоки сладкие, можно заменитель сахара не класть).

Тушим на медленном огне примерно двадцать минут.

Иногда вода испаряется быстрее, важно, чтобы влаги в яблоках не осталось, но и пригореть они не должны. Поэтому необходимо помешивать без перерыва. Сок лимона добавляем для поддержания цвета яблок. Если лимона не оказалось под рукой, можно обойтись без него. Яблоки станут темными. Вот и все отличие.

После того, как яблоки стали мягкими, влага выпарилась, перекладываем их в емкость для остывания, чтобы яйца в тесте не свернулись при смешивании.

Готовим тесто. Смешиваем яйца

с солью.

Можно взбить до пены, как на бисквит. Если время позволяет, не возбраняется)).

Взвешиваем муку,

смешиваем яйца и соль с ванилином.

В муку вводим разрыхлителем теста, смешиваем их.

В яйца с солью вводим мягкий творог,

шесть мерных ложек заменителя сахара (эквивалентно шести чайным ложкам с горкой обычного сахара), тщательно перемешиваем. В емкость для смешивания ингредиентов теста добавляем сухие компоненты.

Перемешиваем.

Для выпекания я использую сковородку с толстыми стенками. Смазываем поверхность сливочным маслом.

Посыпаем мукой. Лишняя мука должна быть удалена. Такая подготовка формы даст возможность извлечь запеканку без повреждений.

Переносим часть теста в форму для запекания.

Выкладываем остывшие яблоки.

Разравниваем лопаточкой.

Заливаем оставшимся тестом.

Ставим в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на двадцать пять — тридцать минут. Ориентируемся по румяной корочке запеканки.

Разрезать можно теплую. Но охлажденная на вкус она как пломбир. Поэтому мы предпочитаем к утреннему кофе подавать охлажденную запеканку.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 55 мин. Примерная стоимость порции: 255 руб.