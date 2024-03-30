Рецепт: Запеканка с яблоками — Нежная запеканка с мягким творогом

Ингредиенты:
яблоки — 350 г;
сок лимона — 2 ч л;
сахарозаменитель — 9 мерные ложки;
яйца куриные 2 категории — 6 шт;
разрыхлитель теста — 1 пачка;
ванилин — 1 пачка;
соль — по вкусу;
творог мягкий — 240 г;
мука — 70 г;
сливочное масло для смазывания формы — 5 г;
фильтрованная вода — 120 г
Способ приготовления: Запеканка готовится довольно быстро,
конечный результат порадует не только любителей правильного питания.
Начинаем приготовления с очищения яблок от кожицы и тушения порезанных кусочков с соком лимона,
с водой,
сахарозаменителем (на два яблока кладем три мерные ложечки сахара заменителя, что эквивалентно трем чайным ложкам сахара с горкой, если яблоки сладкие, можно заменитель сахара не класть).
Тушим на медленном огне примерно двадцать минут.
Иногда вода испаряется быстрее, важно, чтобы влаги в яблоках не осталось, но и пригореть они не должны. Поэтому необходимо помешивать без перерыва. Сок лимона добавляем для поддержания цвета яблок. Если лимона не оказалось под рукой, можно обойтись без него. Яблоки станут темными. Вот и все отличие.
После того, как яблоки стали мягкими, влага выпарилась, перекладываем их в емкость для остывания, чтобы яйца в тесте не свернулись при смешивании.
Готовим тесто. Смешиваем яйца
с солью.
Можно взбить до пены, как на бисквит. Если время позволяет, не возбраняется)).
Взвешиваем муку,
смешиваем яйца и соль с ванилином.
В муку вводим разрыхлителем теста, смешиваем их.
В яйца с солью вводим мягкий творог,
шесть мерных ложек заменителя сахара (эквивалентно шести чайным ложкам с горкой обычного сахара), тщательно перемешиваем. В емкость для смешивания ингредиентов теста добавляем сухие компоненты.
Перемешиваем.
Для выпекания я использую сковородку с толстыми стенками. Смазываем поверхность сливочным маслом.
Посыпаем мукой. Лишняя мука должна быть удалена. Такая подготовка формы даст возможность извлечь запеканку без повреждений.
Переносим часть теста в форму для запекания.
Выкладываем остывшие яблоки.
Разравниваем лопаточкой.
Заливаем оставшимся тестом.
Ставим в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на двадцать пять — тридцать минут. Ориентируемся по румяной корочке запеканки.
Разрезать можно теплую. Но охлажденная на вкус она как пломбир. Поэтому мы предпочитаем к утреннему кофе подавать охлажденную запеканку.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 55 мин. Примерная стоимость порции: 255 руб.