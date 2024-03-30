Легендарные яйца с хреном: простой рецепт идеальной закуски на Пасху

На Пасху на многих праздничных столах есть яйца с хреном. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хрен придаст блюду пикантности. Обязательно сохраните этот простой рецепт.

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Яйца с хреном

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 яиц, сваренных вкрутую;

– 20 – 30 граммов масла;

– 2 столовые ложки тертого белого хрена;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 0,5 столовой ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовление:

Отваренные вкрутую яйца почистите и разрежьте пополам. На сковороду положите масло. Когда оно растает, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут. Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус. Тушите, помешивая, до загустения. Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.

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