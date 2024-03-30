ГлавнаяРецептыЛегендарные яйца с хреном: простой рецепт идеальной закуски на Пасху Легендарные яйца с хреном: простой рецепт идеальной закуски на Пасху На чтение: 1 минута На Пасху на многих праздничных столах есть яйца с хреном. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хрен придаст блюду пикантности. Обязательно сохраните этот простой рецепт. Будет вкусно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Яйца с хреном Время: 20 минут Порций: 5 Ингредиенты: – 5 яиц, сваренных вкрутую; – 20 – 30 граммов масла; – 2 столовые ложки тертого белого хрена; – 2 столовые ложки сметаны; – 0,5 столовой ложки сахара; – 1 столовая ложка уксуса. Приготовление: Отваренные вкрутую яйца почистите и разрежьте пополам. На сковороду положите масло. Когда оно растает, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут. Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус. Тушите, помешивая, до загустения. Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить еще эти фантастические фаршированные яйца. Поделитесь с друзьями