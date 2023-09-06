Описание приготовления:
Не ждите, что пирожки будут похожи на дрожжевые. Они будут мягкими, вкусными, но не воздушными. Зато не нужно ждать пирожки несколько часов и делать их можно выпекая в духовке или обжаривая в сковороде в масле на среднем огне. Начинка может быть любая, но если будете делать со свежими ягодами или джемом, добавьте к ним крахмал, чтобы начинка не сильно текла.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Сметана Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 100 Миллилитров (высокой жирности)
- Сметана 80 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Мука 280 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Сода 1 Чайная ложка (без горки)
- Начинка 300 Грамм (любая)
Количество порций 6
Калорийность
136 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки на кефире и сметане»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков на кефире и сметане. Кефир достаньте заранее, чтобы он стал теплый. Начинку сделайте перед приготовлением.
В миску влейте теплый кефир и добавьте сметану.
Добавьте соль, сахар, разбейте яйцо и влейте растительное масло. Все хорошо перемешайте до однородности.
Муку смешайте с содой и просейте в смесь. Замесите мягкое, слегка липкое, однородное тесто.
Рабочую поверхность посыпьте мукой и разделите тесто на части, сформируйте шарики.
Руками сформируйте лепешки и выложите начинку. Я делала пирожки с малиной, луком и даже сосиски в тесте.
Сформируйте пирожки и выложите на противень, смазанный растительным маслом. Смажьте их перемешанным яйцом, поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Пирожки достаньте, смажьте растительным маслом и дайте постоять под полотенцем до теплого состояния.
Приятного аппетита!