Описание приготовления:

Не ждите, что пирожки будут похожи на дрожжевые. Они будут мягкими, вкусными, но не воздушными. Зато не нужно ждать пирожки несколько часов и делать их можно выпекая в духовке или обжаривая в сковороде в масле на среднем огне. Начинка может быть любая, но если будете делать со свежими ягодами или джемом, добавьте к ним крахмал, чтобы начинка не сильно текла.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Сметана Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Кефир 100 Миллилитров (высокой жирности)

Сметана 80 Грамм

Яйцo 1 Штука

Мука 280 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Сода 1 Чайная ложка (без горки)

Начинка 300 Грамм (любая)

Количество порций 6

Калорийность

136 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки на кефире и сметане»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков на кефире и сметане. Кефир достаньте заранее, чтобы он стал теплый. Начинку сделайте перед приготовлением.

В миску влейте теплый кефир и добавьте сметану.

Добавьте соль, сахар, разбейте яйцо и влейте растительное масло. Все хорошо перемешайте до однородности.

Муку смешайте с содой и просейте в смесь. Замесите мягкое, слегка липкое, однородное тесто.

Рабочую поверхность посыпьте мукой и разделите тесто на части, сформируйте шарики.

Руками сформируйте лепешки и выложите начинку. Я делала пирожки с малиной, луком и даже сосиски в тесте.

Сформируйте пирожки и выложите на противень, смазанный растительным маслом. Смажьте их перемешанным яйцом, поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Пирожки достаньте, смажьте растительным маслом и дайте постоять под полотенцем до теплого состояния.

Приятного аппетита!