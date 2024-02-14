Пирожки с фаршем и картошкой в духовке

Не любите ограничиваться одной начинкой? Приготовьте сказочную домашнюю выпечку сразу с двумя видами наполнения. Аппетитные пирожки с фаршем и картошкой будут отличаться особой сытностью и восхитительным ароматом.

Если вы не любите, когда чувствуется лук в мясной начинке, можете его пропустить через мясорубку, а не нарезать ножом. Тогда даже привередливые детишки не смогут понять, что в пирожках есть этот овощ. Зато фарш с измельченным луком получится безумно сочным.

Как приготовить сытные пирожки с фаршем и картошкой

Чтобы замесить самое удачное тесто для такой выпечки, ни молоко, ни кефир не понадобятся. Готовим дрожжевую основу для пирожков на теплом картофельном отваре. Такое тесто будет мягким и податливым. Просто идеально!

Ингредиенты

Пшеничная мука530 г Дрожжи15 г Сахар1 ст. л. Соль1,5 ч. л. Картофель300 г Свиной фарш200 г Лук1 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Петрушка0,5 пуч. Паприка0,25 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Яичный желток1 шт.

Приготовление

Очищаем картофель. Нарезаем его на кусочки одинакового размера. Помещаем картошку в кастрюлю. Заливаем ее водой. Отвариваем овощ до готовности.Выливаем жидкость из кастрюли. Убираем в сторону 300 мл картофельного отвара. Когда он слегка остынет, добавляем к нему 0,5 ч. л. соли и сахар. Всыпаем прессованные дрожжи. Хорошенько перемешиваем.Добавляем к теплому картофельному отвару подсолнечное масло. Всыпаем просеянную пшеничную муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Помещаем его в миску. Накрываем полотенцем и убираем в тепло на 1 час. Готовим начинку. Разминаем отварную картошку до состояния пюре, используя толкушку. Промываем петрушку. Мелко ее нарезаем. Соединяем картофель, зелень, соль и черный перец. Перемешиваем до однородности.Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Соединяем лук и свиной фарш в глубокой миске. Добавляем соль, перец и молотую паприку. Тщательно перемешиваем. Обминаем тесто. Формируем из него колбаску. Разделяем ее на 15 кусочков одинакового размера. Скатываем их в шарики. Каждую заготовку раскатываем в лепешку. Выкладываем на круглый пласт теста 1 ч. л. мясной начинки. Равномерно его распределяем, не доходя до краев. Сверху помещаем шарик из картофельного пюре. Приподнимаем края теста и защипываем их, делая пирожки округлой формы.Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него пирожки швом вниз. Взбиваем яичный желток вилкой. Смазываем им заготовки. Отправляем противень в разогретый до 170 градусов духовой шкаф на 35–40 минут.

Для декора такой ароматной выпечки возьмите горсть тыквенных семечек. Украсьте с их помощью верхушки пирожков. И только затем отправляйте их в духовку. Ну разве эта волшебная закуска с сочным мясом и нежным картофелем не идеальна?