Беру обычный лаваш и фарш. Полезный чебурек: очень вкусный обед или ужин

О лаваше знает сейчас почти каждый. Это тонкая лепешка, которую придумали на Кавказе. Часто лаваш используют для готовки шаурмы, Цезарь ролла и прочих подобных рулетов с овощами и мясом.

Однако, помимо столь примитивного использования, лаваш также может стать заменой тесту. Например, в лаваше можно сделать чебурек. Получится не хуже, чем чебуреки в обычном тесте.

Нередко в лаваш кладут мясо. Важно для таких целей выбирать толстый упругий лаваш, который не будет протекать в процессе употребления блюда.

Расскажем, как сделать чебурек, используя лаваш.

Ингредиенты для чебурека:

Фарш говяжий — 300 г;

Кинза – небольшой пучок;

Лук – 1 шт.;

Лаваш – 6 круглых лепешек;

Сыр – 100 г;

Сливочное масло – 20 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление чебурека:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, шинкуем кинзу и смешиваем с фаршем, солим. Натираем на крупной терке сыр.

Выкладываем на ½ часть каждого лаваша фарш. Заранее слегка обмакиваем лаваши в воде, чтобы те не трескались. Верхушку с фаршем посыпаем сыром.

Накрываем начинку второй частью лаваш и запечатываем мокрые края.

В сухой сковороде обжариваем чебуреки по 4-5 минут с каждой стороны. После обжаривания смазываем чебуреки сливочным маслом.

Получается более полезный вариант чебурека.

В рецепте не используется много растительного масла, что помогает избежать скопления жира в чебуреке.