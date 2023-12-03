Пирожки с яблоками: рецепт, по которому пекли еще наши бабушки

Порадуйте своих близких вкусными пирожками из яблок и груш.
Они получаются очень мягкими с сочной начинкой. Скорее записывайте рецепт и зовите всех к чаю
Пирожки с яблоками
Ингредиенты:
Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 03.12.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеПирожки с яблокамиКак сделать:Пирожки с яблоками, грушами и орехамиКак сделать:
- Спелые яблоки — 1300 граммов;
- Сахар — 180 граммов;
- Масло сливочное — 130 граммов;
- Домашнее молоко — 250 мл;
- Дрожжи — 6 граммов;
- Просеянная мука — 600 граммов;
- Куриные яйца — 3 шт;
- Поваренная соль — 1 чайная ложка;
- Ванилин — чайной ложки.
Как сделать:
Яблоки нужно нарезать квадратиками, без кожицы. После засыпьте их сахаром.
Потушите яблоки на сковороде, добавив столовую ложку сливочного масла.
В молоке растворите дрожжи, 30 граммов сахара и пару столовых ложек муки. Оставьте дрожжи работать в теплом месте на полчаса.
Взбейте сахар, соль, яйца и ванилин. Растопите сливочное масло и добавьте к смеси.
Соедините опару и яичную смесь. Замесите тесто и оставьте настояться на пару часов в теплом месте.
Разделите тесто на шарики и оставьте на полчаса в теплом месте.
Положите в середину начинку защипните хорошо края и выложите на противень. Оставьте пирожки подходить полчаса, а после смажьте яйцом.
Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов, полчаса.
Пирожки с яблоками, грушами и орехами
Ингредиенты:
- Спелые яблоки — 1300 граммов;
- Сахар — 180 граммов;
- Спелые груши — 400 граммов;
- Масло сливочное — 200 граммов;
- Домашнее молоко — 250 мл;
- Просеянная мука — 330 граммов;
- Куриные яйца — 2 шт;
- Орехи грецкие — 50 граммов;
- Масло растительное — 45 мл.
Как сделать:
Яблоки нужно нарезать кубиками вместе с грушами.
К фруктам добавьте сахар и измельченные орехи.
Взбейте яйца, сахар, масло и муку. Замесите тесто и оставьте на некоторое время настоятся.
Тесто нужно раскатать, вырезать кружочки, положить начинку и защипнуть края.
Обжарьте пирожки на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.