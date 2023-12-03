Пирожки с яблоками: рецепт, по которому пекли еще наши бабушки

Порадуйте своих близких вкусными пирожками из яблок и груш.

Они получаются очень мягкими с сочной начинкой. Скорее записывайте рецепт и зовите всех к чаю

Пирожки с яблоками

Ингредиенты:

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 03.12.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеПирожки с яблокамиКак сделать:Пирожки с яблоками, грушами и орехамиКак сделать:

Спелые яблоки — 1300 граммов;

Сахар — 180 граммов;

Масло сливочное — 130 граммов;

Домашнее молоко — 250 мл;

Дрожжи — 6 граммов;

Просеянная мука — 600 граммов;

Куриные яйца — 3 шт;

Поваренная соль — 1 чайная ложка;

Ванилин — чайной ложки.

Как сделать:

Яблоки нужно нарезать квадратиками, без кожицы. После засыпьте их сахаром.

Потушите яблоки на сковороде, добавив столовую ложку сливочного масла.

В молоке растворите дрожжи, 30 граммов сахара и пару столовых ложек муки. Оставьте дрожжи работать в теплом месте на полчаса.

Взбейте сахар, соль, яйца и ванилин. Растопите сливочное масло и добавьте к смеси.

Соедините опару и яичную смесь. Замесите тесто и оставьте настояться на пару часов в теплом месте.

Разделите тесто на шарики и оставьте на полчаса в теплом месте.

Положите в середину начинку защипните хорошо края и выложите на противень. Оставьте пирожки подходить полчаса, а после смажьте яйцом.

Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов, полчаса.

Пирожки с яблоками, грушами и орехами

Ингредиенты:

Спелые яблоки — 1300 граммов;

Сахар — 180 граммов;

Спелые груши — 400 граммов;

Масло сливочное — 200 граммов;

Домашнее молоко — 250 мл;

Просеянная мука — 330 граммов;

Куриные яйца — 2 шт;

Орехи грецкие — 50 граммов;

Масло растительное — 45 мл.

Как сделать:

Яблоки нужно нарезать кубиками вместе с грушами.

К фруктам добавьте сахар и измельченные орехи.

Взбейте яйца, сахар, масло и муку. Замесите тесто и оставьте на некоторое время настоятся.

Тесто нужно раскатать, вырезать кружочки, положить начинку и защипнуть края.

Обжарьте пирожки на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.