Где и как оформить страховку для въезда в Украину иностранцу

Медицинское страхование иностранцев в Украине — что это?

Медицинское страхование — это добровольный вид личного страхования, благодаря которому можно получить медицинскую помощь за счет страховой компании. Например, если Вы заболели или получили какую-либо травму, то все затраты на лечение возместит страховая компания. К таким затрат относят: услуги по транспортировке застрахованного лица в лечебное учреждение, лечебные и диагностические процедуры, покупка медикаментов и прочее.

Кому нужно оформлять медицинскую страховку?

Договор добровольного медицинского страхования является необходимым документом:

при оформлении визы в Украину иностранному гражданину;

транзитном въезде в Украину иностранцу;

получение или продление иностранцами временного вида на жительство (посвидка).

Какие требования к полисам медицинского страхования иностранцев в Украине?

При оформлении визы:

Страховая сумма должна быть не менее 30 000 евро;

Срок действия страховки – на весь срок действия визы.

При оформлении временного вида на жительство (посвидка):

Страховая сумма должна быть не менее 30 000 евро;

Срок действия страховки – на весь срок действия ВНЖ.

В других случаях:

Страховая сумма должна быть не менее 30 000 евро;

Срок действия страховки – на весь период пребывания иностранца в Украине.

Можно ли застраховаться на 13 месяцев?

Согласно ЗУ «О Страховании» — максимальный срок, на который можно заключить договор медицинского страхования — один год. Если необходимо оформить страховой полис сроком на 13 месяцев — мы можем оформить 1 годовой полис и 1 полис на месяц. То есть 12+1.

Какие медицинские услуги покрывает данная страховка?

Неотложная медицинская помощь, в том числе при COVID-19;

Неотложная стационарная помощь, в том числе при COVID-19;

Расходы связаны с выдворением/депортацией иностранца.

Где и как можно оформить медицинскую страховку для иностранца в Украине?

Страховой полис можно оформить онлайн, с помощью сервиса: medinsurance.pro

Веб-ресурс работает круглосуточно, в автоматическом режиме. Для заключения договора необходимо иметь только паспорт. Вся процедура занимает не более 5 минут. Сначала нужно выбрать возраст Застрахованного лица, затем цель путешествия в Украину, потом срок действия страховки. После чего внести свои персональные данные и оплатить услугу любой банковской картой. Сразу после оплаты полис приходит на e-mail заказчика. Его можно распечатать или сохранить в смартфон.