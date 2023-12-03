Оригинально и красиво. «Глаз дракона» — закуска на Новый год, которая удивит ваших гостей

Немногим известно, что закуской раньше называли совсем не то, что мы привыкли видеть на столах. Закуской были те продукты, которыми заедали основное блюдо во время приема пищи.

На ум приходит сразу хлеб – верно, им можно было закусывать мясо. Однако и сладости могли играть эту роль, если речь идёт о закусывании горьких лекарств.

Одним из самых распространенных продуктов закуски также являлась редька. Ведь ее в те времена было много. Давайте попробуем приготовить вкусную закуску, какую принято готовить сейчас и уже в новом понимании! Будем использовать только простые и доступные продукты!

Ингредиенты для закуски:

консервированный тунец — 185 гр;

яйца — 3 шт.;

сыр — 100 гр;

майонез — 2 ст. л.;

маслины.

Приготовление закуски:

У вареных яиц избавляемся от желтка. Белок и твердый сыр отправляем в чашу блендера. Сюда же – консервированный тунец.

Потребуется также две столовые ложки майонеза. Накрываем крышкой и, используя блендер, смешиваем ингредиенты до однородности.

Получившуюся массу распределяем по фольге в форме прямоугольника. Слой делаем равномерным. На один из краев выкладываем полоской маслины.

Теперь с помощью фольги формируем плотный рулет.

Отправляем в холодильник на 2 часа, либо в морозилку буквально на 10 минут.

Желтки от яиц натираем на мелкой терке. Посыпаем ими охлажденный рулет.

Разрезаем изделие на порционные кусочки. Украшаем зеленью и красиво выкладываем на блюдце.

Закуска готова! Выглядит необычно, аппетитно, а вкус рыбы очень насыщенный.