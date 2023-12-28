Имбирный чай: рецепт приготовления ароматного и полезного напитка

Готовый чай необходимо пить через 10-15 минут после приготовления. так он сохраняет максимум своих свойств.
В холодный зимний сезон, чреватый перепадами температур и простудными заболеваниями, имбирный чай – настоящее спасение от вирусов. Кроме того, он очень полезен для организма и согреет после прогулки по улице. Как его правильно приготовить, рассказали в блоге «Рецепты каждый день».
Имбирный чай
Ингредиенты:
- корень имбиря – 50 гр;
- апельсин – 200 гр;
- лимон – 60 гр;
- мед – 50 гр.
- листья свежей мяты – 5 шт.
Способ приготовления:
Начинаем делать чай с выдавливания апельсинового сока, который потом вместе с мякотью выливаем в заварник. Добавляем туда же сок половины лимона. Мякоть в этом случае лучше выбросить — она может добавить нежелательную горечь.
Чистим имбирь от кожицы и натираем его на мелкую терку. Нужно следить, чтобы сок, который выделяется с имбиря при натирании, попадал в чайник. С веточек мяты обрываем листики, рвем их и добавляем в сок.
Готовую смесь заливаем горячей водой. Так как мед теряет свои полезные свойства при высоких температурах, выдерживаем минуту, чтобы вода смешалась с холодным соком и чай начал остывать. После этого добавляем мед и оставляем чай завариваться.
Пить горячий чай можно уже через 10–15 минут. Летом имбирный напиток вкусно и приятно употреблять холодным.
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