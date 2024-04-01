Пирожки с мясом и сыром в духовке

Вам захотелось вкусных домашних пирожков, но тратить огромное количество масла на их жарку желания нет, вооружитесь сегодняшним рецептом. Так вы сможете полакомиться аппетитной выпечкой, которая не предполагает жарку на сковороде. Как же сделать румяные пирожки с мясом и сыром без готовки на подсолнечном масле?

Ответ на этот вовпрос необычайно прост. Испеките золотистые пирожки в духовом шкафу. Так вам удастся приготовить более полезную альтернативу обожаемой жареной выпечке. Тесто будет пышным и мягким, а начинка — невероятно сочной. Сплошное блаженство!

Как приготовить ароматные пирожки с мясом и сыром

Оригинальный способ лепки таких, казалось бы, обычных пирожков взорвал Сеть. Читайте ниже, как придать им интересную форму треугольников без особой возни и большого количества потраченного времени.

Ингредиенты

Молоко215 мл Пшеничная мука450 г Сухие дрожжи1 ч. л. Соль1,5 ч. л. Сахар1 ст. л. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло80 мл Свиной фарш300 г Лук2 шт. Твердый сыр100 г Зеленый лук0,5 пуч. Укроп0,5 пуч. Петрушка0,5 пуч. Черный перец (молотый)2 щеп. Кориандр0,25 ч. л. Яичный желток1 шт.

Приготовление

Готовим тесто. Подогреваем 200 мл молока. Вливаем его в миску. Всыпаем к нему сахар, 1 ч. л. соли и сухие дрожжи. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем смесь на 10 минут при комнатной температуре.Вбиваем в молоко яйцо. Вливаем 50 мл подсолнечного масла. Добавляем просеянную пшеничную муку. Замешиваем однородное мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на полчаса в теплом месте.Затем формируем из теста 8 шариков одинакового размера. Выкладываем их на разделочную поверхность или на тарелку, соблюдая между ними расстояние. Накрываем тесто полотенцем. Делаем начинку. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его максимально мелко. Добавляем лук к свиному фаршу. Всыпаем соль, черный молотый перец и кориандр.Вливаем к мясу 30 мл подсолнечного масла. Хорошенько всё перемешиваем. Отдельно натираем на терке твердый сыр. Тщательно промываем свежую зелень. Обсушиваем ее и мелко нарезаем.Раскатываем шар из теста в тонкую лепешку. Визуально разделяем ее на 3 части, на каждую из которых выкладываем небольшую часть твердого сыра, свежей зелени и мясной смеси.С одной стороны заготовки делаем надрез, доходя до середины. Разделяем таким образом часть с мясом и с сыром. Затем выкладываем тесто с фаршем на зелень. Тщательно защипываем края. Далее выкладываем полученную часть заготовки на тесто с твердым сыром. Хорошенько защипываем края. Проходимся по нему вилкой, создавая рифленый узор.Застилаем противень пекарской бумагой. Выкладываем на него заготовки с начинкой. Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов.В небольшой емкости взбиваем яичный желток с оставшимся молоком. Смазываем полученной смесью заготовки, используя кулинарную кисточку. Отправляем противень с будущими пирожками в разогретую духовку на 35–40 минут. При желании перед этим посыпаем их кунжутом.

Эксперименты во время приготовления такой выпечки приветствуются. Не бойтесь заменять ингредиенты начинки другими продуктами. К примеру, возьмите вместо свежей зелени обжаренные на сковороде шампиньоны. Как же вкусно получится! В предыдущем материале наша редакция делилась рецептом мини-пирожков со свиным фаршем. Готовятся они из тончайшего теста. А пряная начинка делает это блюдо просто бесподобным. Вам такие пирожочки точно придутся по душе.