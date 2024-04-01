Без масла, яиц и молока. Рецепт пышного постного пирога без миксера за 5 минут

Пост — это важное время для христиан, так как это период воздержания ради своих религиозных интересов. Во время поста нельзя есть мясные, молочные продукты, а также употреблять алкоголь и сладости. То есть, нужно на время отказаться от различных пищевых удовольствий. Пост считается полезной практикой даже по медицинским соображениям. Он помогает очистить организм от вредных веществ и сбросить лишний вес.

Однако, в магазинах найти постные продукты бывает сложно. Особенно это касается выпечки. Сделать ее постной и вкусной — сложная задача.

Поэтому стоит постараться испечь постный пирог самостоятельно.

Ингредиенты для постного пирога:

мука — 300 г;

разрыхлитель — ч.л.;

соль — ½ ч.л.;

корица — ½ ч.л.;

сахар — 200 г;

апельсиновый сок — 200 г;

растительное масло — 80 г;

грецкие орехи — 100 г;

изюм — 80 г;

морковь — 150 г.

Приготовление постного пирога:

В миску с мукой высыпаем разрыхлитель, соль, корицу, перемешиваем. В отдельную тару высыпаем сахар, смешиваем с растительным маслом и апельсиновым соком.

Выливаем смесь из сока в муку, замешиваем густоватое тесто. Дробим в мелкую крошку орехи, высыпаем их в тесто вместе с изюмом.

Натираем на крупной терке очищенную морковь, добавляем в тесто и перемешиваем.

Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем в нее тесто и распределяем равномерно.

Выпекаем пирог при 170 градусах 30-40 минут.

После приготовления посыпаем пирог сахарной пудрой.

Это хорошая альтернатива для поста, так как в пироге буквально нет ни сливочного масла, ни яиц, ни молока.