Описание приготовления:

Такие пирожки можно сделать с вашим любимым дрожжевом тестом. Чтобы получилось воздушное тесто, не добавляйте всю муку сразу, чтобы не забить его. Ягоды можно взять свежие или замороженные, предварительно разморозив и слив сок. Сок можно использовать в других блюдах.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Вишня 150 Грамм (без косточек)

Клубника 150 Грамм

Сахар 145 Грамм (25 грамм — в тесто, 120 грамм — в начинку)

Крахмал 20 Грамм

Яйца 1 Штука

Мука 280 Грамм

Вода тёплая 140 Грамм

Соль 3 Грамма

Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм

Масло растительное 55 Грамм (без запаха и вкуса)

Разрыхлитель 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

230 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с вишней и клубникой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с вишней и клубникой. Если вишня замороженная, предварительно нужно ее разморозить и слить сок. Клубнику необходимо вымыть, обсушить и отрезать хвостики.

В теплую воду добавьте дрожжи, сахар и соль, вбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.

Влейте растительное масло и перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в миску и замесите мягкое, однородное тесто. Сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.

Миску с тестом накройте и уберите в теплое место для подъема на 50-60 минут.

Клубнику порежьте на кусочки, добавьте вишню и перемешайте с крахмалом.

Подошедшее тесто разделите на одинаковые кусочки и сформируйте колобки. Накройте тесто и дайте постоять 10 минут. Раскатайте каждый колобок в лепешку, выложите начинку и посыпьте сахаром.

Сформируйте пирожки и выложите их на противень застеленный пергаментом. Противень накройте и оставьте на 20 минут для расстойки. Смажьте верх пирожков молоком и поставьте в горячую духовку. Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом и накройте на 5-10 минут, чтобы они отпыхли.

Приятного аппетита!