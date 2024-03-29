Описание приготовления:
Такие пирожки можно сделать с вашим любимым дрожжевом тестом. Чтобы получилось воздушное тесто, не добавляйте всю муку сразу, чтобы не забить его. Ягоды можно взять свежие или замороженные, предварительно разморозив и слив сок. Сок можно использовать в других блюдах.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 150 Грамм (без косточек)
- Клубника 150 Грамм
- Сахар 145 Грамм (25 грамм — в тесто, 120 грамм — в начинку)
- Крахмал 20 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Мука 280 Грамм
- Вода тёплая 140 Грамм
- Соль 3 Грамма
- Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм
- Масло растительное 55 Грамм (без запаха и вкуса)
- Разрыхлитель 1 Щепотка
Количество порций 6
Калорийность
230 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с вишней и клубникой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с вишней и клубникой. Если вишня замороженная, предварительно нужно ее разморозить и слить сок. Клубнику необходимо вымыть, обсушить и отрезать хвостики.
В теплую воду добавьте дрожжи, сахар и соль, вбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.
Влейте растительное масло и перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем, просейте в миску и замесите мягкое, однородное тесто. Сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.
Миску с тестом накройте и уберите в теплое место для подъема на 50-60 минут.
Клубнику порежьте на кусочки, добавьте вишню и перемешайте с крахмалом.
Подошедшее тесто разделите на одинаковые кусочки и сформируйте колобки. Накройте тесто и дайте постоять 10 минут. Раскатайте каждый колобок в лепешку, выложите начинку и посыпьте сахаром.
Сформируйте пирожки и выложите их на противень застеленный пергаментом. Противень накройте и оставьте на 20 минут для расстойки. Смажьте верх пирожков молоком и поставьте в горячую духовку. Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом и накройте на 5-10 минут, чтобы они отпыхли.
Приятного аппетита!