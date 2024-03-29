Варенье из одуванчиков – это оригинальная консервация на холодный период года, которая удивит и приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и гостей! Одуванчики – это не только красивые желтые цветы на лужайках, но и ценный продукт для здоровья. Из них можно приготовить варенье, которое обладает особенным вкусом и ароматом. Для приготовления варенья из одуванчиков нужно собрать около двух кружек цветков. Их следует тщательно промыть под холодной водой и обдать кипятком, чтобы избавиться от горечи. Затем цветы заливают горячим сахарным сиропом и варят на медленном огне около 20-30 минут. Варенье из одуванчиков имеет множество полезных свойств. Оно богато витаминами, особенно витамином С, который помогает укрепить иммунитет. Также в составе варенья содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с различными заболеваниями. Однако следует быть осторожным с употреблением варенья из одуванчиков, так как оно может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Также оно содержит сахар, поэтому его употребление следует контролировать при сахарном диабете.

Варенье из одуванчиков в домашних условиях

Варенье из одуванчиков в домашних условиях – это нежное и ароматное лакомство, которое можно приготовить самостоятельно. Его особенность заключается в том, что для приготовления используются только натуральные ингредиенты – цветы одуванчиков, сахар и вода. Это варенье отлично подойдет для завтрака или чаепития, добавив свежесть и утонченный вкус.

Ингредиенты –+10 порц.

Одуванчик 300 шт.

Вода 500 мл.

Сахар-песок 1 кг

Лимонная кислота ½ ч.л.

Шаги 19 ч.

Как приготовить варенье из одуванчиков в домашних условиях? Собираем полностью раскрывшиеся цветки, обрываем ножки. Подготавливаем остальные составляющие. Одуванчики заливаем водой и даем постоять 15 минут, затем откидываем на сито. В перчатках отделяем лепестки от зеленой части, зеленые стебли нам не пригодятся. В кастрюле доводим до кипения воду с сахаром и высыпаем желтый ингредиент, варим, часто помешивая, 20 минут после закипания. Убираем жаропрочную посуду с плиты и оставляем настояться в течение ночи. На следующий день процеживаем состав и выливаем варенье обратно в кастрюлю, провариваем 20 минут и всыпаем лимонку. Варенье снова доводим до кипения и разливаем по баночкам. Дегустируем после остывания. Приятного аппетита!

Варенье из одуванчиков с мятой

Варенье из одуванчиков с мятой – это оригинальное сочетание цветов одуванчиков с мятой, которое придаст конфитюру особый аромат и вкус. Мята прекрасно дополняет сладкую основу варенья, создавая неповторимое сочетание вкусов. Это варенье будет отличным дополнением к чаю или молочным десертам, порадует свежестью и ярким ароматом.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Одуванчик (цветы) – 100-120 шт.

Сахар-песок – 500 гр.

Вода – 500 мл.

Лимон – 0,5 шт.

Мята – 20 гр.

Процесс приготовления:

1) Согласно списку, представленному выше, подготавливаем составляющие.

2) Промытые цветы и листочки мяты высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим, прикрыв крышкой, в течение 60 минут.

3) Полученный отвар процеживаем, вооружившись ситом с мелкими отверстиями.

4) В цветочный сироп засыпаем сахарный песок, перемешиваем и повторно доводим до кипения, провариваем еще 30-40 минут, убавив нагрев.

5) По истечении указанного времени добавляем мелкие кусочки лимона и держим на огне еще 10 минут.

6) Разливаем варенье по стерильным банкам и закатываем. Готовьте и получайте удовольствие!

Варенье из одуванчиков с лимоном

Варенье из одуванчиков с лимоном – это яркое и освежающее лакомство, которое отлично подойдет на завтрак. Лимон придает варенью нотки кислоты и особый аромат, сочетание с цветами одуванчиков создает утонченный вкус. Это варенье станет отличным добавлением к выпечке или йогурту, придавая блюдам новые оттенки.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Цветок одуванчика – 300 шт.

Вода – 750 мл.

Сахар-песок – 1 кг.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Процесс приготовления:

1) Одуванчики внимательно перебираем, срезаем стебли и избавляемся от насекомых и грязи, промывая водой.

2) После промывания бутоны закрылись – так и должно быть.

3) Подготовленный компонент высыпаем в кастрюлю и заливаем водой, помещаем на огонь.

4) Варим состав 15 минут с момента закипания и настаиваем 2 часа, а можно и всю ночь, если варите вечером.

5) Процеживаем отвар при помощи дуршлага и двух слоев марли.

6) Хорошенько отжимаем жмых руками.

7) Сироп возвращаем в кастрюлю и засыпаем сахар, при постоянном помешивании доводим до кипения.

Добавляем ломтики цитрусов и перемешиваем.

9) Варим угощение еще 40 минут и переливаем в заранее простерилизованные банки. Закатываем и убираем в место хранения после остывания. Приятного вам аппетита!

Одуванчиковое варенье с апельсином на зиму

Одуванчиковое варенье с апельсином на зиму – это ароматный и витаминный десерт, который непременно понравится всей семье. Апельсин придает варенью особый вкус и цитрусовый аромат, а цветы одуванчиков делают его нежным и изысканным. Это варенье можно приготовить на зиму и наслаждаться ярким вкусом лета в любое время года.

Время готовки – 10 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Цветы одуванчиков – 400 шт.

Вода – 1 л.

Сахар-песок – 800 гр.

Апельсин – 0,5 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

1) При сборе цветов срезаем только те соцветия, которые уже полностью раскрылись.

2) Отделяем лепестки от зеленой части и высыпаем в кастрюлю подходящего размера.

3) Следом забрасываем дольки лимона и кольца апельсина и вливаем воду.

4) Ставим огнеупорную емкость на средний огонь и доводим до кипения.

5) Провариваем на медленном пламени около 60 минут и оставляем на 6-8 часов настояться.

6) Затем состав процеживаем и выбрасываем жмых, вареные цитрусы мелко режем и отправляем в сироп – увариваем угощение до консистенции меда.

7) Янтарное варенье распределяем по чистым сухим банкам. Готовьте и получайте удовольствие!

Густое варенье из одуванчиков с желатином

Густое варенье из одуванчиков с желатином – это насыщенное и тающее во рту лакомство с нежным оттенком одуванчиков. Добавление желатина делает варенье еще более густым и красивым, а также увеличивает срок его хранения. Это варенье подойдет для приготовления тарталеток, тортов или просто для сладкого перекуса.

Время готовки – 48 ч.

Время приготовления – 70 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Одуванчики (цветы) – 300-350 шт.

Сахар-песок – 1 кг

Вода – 2 ст.

Пектин – 1 пакетик.

Гвоздика – 5-7 бутонов.

Мелисса – по вкусу.

Чабрец – по вкусу.

Лимон – 2-3 ломтика.

Апельсин – 2-3 ломтика.

Процесс приготовления:

1) Отправляемся на луг или в сад, срезаем пышные яркие бутоны.

2) Разрываем каждый цветок пополам и вытаскиваем лепестки.

3) Зеленая часть нам не понадобиться, выбрасываем.

4) Для приготовления сиропа в воду выливаем воду и всыпаем сахар, при активном помешивании, растворяем кристаллы и доводим до кипения. Добавляем одуванчики и варим 20 минут после закипания. Оставляем на всю ночь при комнатной температуре настаиваться.

5) Наутро отвар процеживаем и сильно отжимаем жмых, добавляем ломтики цитрусов и ароматные травы – снова доводим до кипения и провариваем еще 10-20 минут.

6) Всыпаем пектин, держим на конфорке еще 2-3 минуты и переливаем в банки. Приятного вам аппетита!

Варенье из одуванчиков с медом

Варенье из одуванчиков с медом – это полезное и вкусное угощение, приготовленное из натуральных компонентов. Мед придает варенью нежный вкус и приятное послевкусие, делая его особенно аппетитным. Обязательно пополните полочки своих заготовок таким десертом!

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Цветы одуванчиков – 350-400 шт.

Лимон – 1 шт.

Вода – 750 мл.

Мед – 500 мл.

Процесс приготовления:

1) Вооружаемся ножницами и срезаем нужное количество цветов, не задевая стебли, содержащие млечный сок.

2) Бутоны тщательно промываем под струей воды, высыпаем в миску и заливаем холодной водой, оставляем в таком виде на 4 часа.

3) Тем временем из фрукта выдавливаем сок, а мякоть и кожуру нарезаем мелкими кусочками.

4) Одуванчики и ломтики лимона отправляем в кастрюлю и варим 10 минут с момента закипания, затем процеживаем и отжимаем «мякоть» через несколько слоев марли.

5) Сироп возвращаем в кастрюлю, добавляем мед и цитрусовый сок, доводим до кипения и переливаем в стерильные банки. После остывания переносим в погреб и оставляем на пару недель. Приятного аппетита!

Варенье из одуванчиков с лепестками

Варенье из одуванчиков с лепестками – это нежное и ароматное лакомство, которое придется по вкусу любителям сладкого. Лепестки одуванчиков придают варенью необычный вкусовой оттенок и оригинальную текстуру, делая его настоящим произведением искусства.

Время готовки – 19 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Одуванчики – 400 гр.

Вода – 1 л.

Сахар-песок – 1,2 кг.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Для сбора и среза цветов рекомендуется выбирать места, отдаленные от проезжей части. Срезаем бутоны.

2) При помощи ножниц отделяем желтые лепестки от зеленой травянистой части стебля. Промываем в большом количестве воды.

3) Подготовленное сырье заливаем водой и доводим до кипения, провариваем на протяжении 15 минут. Добавляем лимонку и держим на огне еще 25 минут.

4) Вылавливаем ситом большую часть лепестков, оставляя немного для красоты. Вводим сахар, активно перемешиваем и варим 40 минут.

5) По истечении указанного времени варенье переливаем в банку и дегустируем после остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Варенье из одуванчиков с имбирем

Варенье из одуванчиков с имбирем – это оригинальное и ароматное лакомство, которое понравится ценителям необычных сочетаний вкусов. Имбирь придает варенью пикантность и теплоту, создавая интересный контраст с легкостью одуванчиков. Это варенье идеально подойдет для украшения десертов или приготовления оригинальных закусок, даря им запоминающийся вкус.

Время готовки – 22 суток.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Цветок одуванчика – 200 шт.

Мед – 500 мл.

Корень имбиря – 2 см.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

1) Срезанные бутоны раскладываем на бумажных полотенцах и оставляем на несколько часов, дабы вышли насекомые.

2) Высыпаем одуванчики в банку, но не плотно, оставляя немного свободного места.

3) Следом засыпаем цедру одного лимона и сок из половинки лимона, добавляем мелкие кусочки неочищенного имбиря.

4) Полностью заливаем компоненты медом и закрываем крышкой. Оставляем на 24 часа, периодически встряхивая содержимое.

5) Далее переносим заготовку на темную полку либо в погреб и даем настояться в течение трех недель. Затем пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Одуванчиковое варенье с лимонной кислотой

Одуванчиковое варенье с лимонной кислотой – это нежное и сладкое лакомство с легкой кислинкой, которое придаст блюду оригинальный вкус и аромат. Лимонная кислота добавляет варенью свежесть и нотки цитрусов, что делает его особенно аппетитным. Это варенье отлично подойдет для сдобы, вафель или просто для утреннего кофе, создавая атмосферу праздника на вашем столе.

Время готовки – 26 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 13.

Ингредиенты:

Одуванчики – 400 шт.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Вода – 500 мл.

Сахар-песок – 1 кг.

Процесс приготовления:

1) Собранные бутоны перебираем, заливаем водой и даем постоять в течение суток.

2) По истечении указанного времени воду сливаем и отжимаем цветы.

3) К одуванчикам высыпаем лимонку и наливаем воду – доводим до кипения и варим 15 минут.

4) Отвар процеживаем, смешиваем с сахаром и провариваем на медленном огне еще 60 минут.

5) Распределяем ароматное варенье по баночкам и снимаем пробу сразу же после остывания!

Варенье из одуванчиков в мультиварке

Варенье из одуванчиков в мультиварке – это быстрый и простой способ приготовить ароматный и вкусный десерт без лишних хлопот. Мультиварка делает процесс готовки максимально удобным и быстрым, а результат не оставит вас равнодушным. Попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 10 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Одуванчики (цветы) – 100 шт.

Сахар-песок – 300 гр.

Вода – 250 мл.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

1) Подготавливаем продуктовый набор и выкладываем на рабочий стол.

2) В чашу мультиварки выливаем воду и насыпаем сахарный песок, включаем программу «Варенье» и провариваем до растворения крупинок.

3) Тем временем обрываем бутоны со стеблей, промываем в большом количестве воды.

4) Высыпаем цветы в сироп и варим под крышкой 20 минут.

5) Отвар настаиваем на протяжении ночи, затем процеживаем через марлю, сложенную в несколько слоев.

6) Полученный раствор возвращаем в чашу, добавляем лимонный сок и готовим в том же режиме еще 15 минут. Разливаем по банкам и после остывания оцениваем результат. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Польза и вред варенья из одуванчиков

Варенье из одуванчиков – это деликатесный продукт, который может принести огромную пользу для организма, но и потенциальный вред, если употреблять его в больших количествах. Польза варенья из одуванчиков заключается в его богатом составе. Одуванчики содержат витамины C, А, Е, К, а также минералы, такие как калий, магний, кальций, железо и другие. Эти вещества повышают иммунитет, улучшают пищеварение, помогают очистить печень и почки, снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, одуванчик обладает мочегонным и противовоспалительным действием. Варенье из него может помочь при лечении простуды, гриппа, бронхита, а также при нарушении обмена веществ. Однако стоит помнить, что вред от употребления варенья из одуванчика возможен при неправильном приготовлении продукта или его слишком большом количестве. Одуванчик содержит вещества, способные вызвать аллергические реакции, а также может оказывать негативное воздействие на желудок при избыточном употреблении. Поэтому, перед употреблением варенья из одуванчиков стоит проконсультироваться с врачом и соблюдать меру в его потреблении. В целом, при умеренном употреблении, варенье из одуванчиков может быть отличным дополнением к здоровому рациону и способствовать улучшению общего состояния организма.