Описание приготовления:
Из этого количества ингредиентов у меня выходит 16 больших эскимо и 4 маленьких (шаг 9). В наличии должны быть формы, чтобы сразу потратить весь мусс. Если он застынет в чаше, то для эскимо это уже использовать будет нельзя. Но зато можно будет есть ложкой. Поэтому если вам не хватить формы на 2-3 эскимо, то мусс можно разлить в креманки и съесть как десерт.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сливки Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Желатин 17 Грамм
- Вода 100 Миллилитров
- Молоко 350 Миллилитров
- Шоколад белый 100 Грамм
- Сливки 33% 250 Миллилитров
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка
- Шоколад 400 Грамм (для глазури, темный или горький, без наполнителя)
- Растительное масло 6 Ст. ложек (может чуть больше)
- Ванилин 1 Грамм (по вкусу)
- Крахмал 20 Грамм
Количество порций 16
Калорийность
362 ккал
Калорийность
13 г
Белки
18 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожное "Эскимо на палочке" в домашних условиях»
Для приготовления пирожных "Эскимо" подготовьте все ингредиенты. Желатин заранее залейте холодной водой и оставьте минут на 20-30 для набухания.
Молоко налейте примерно напополам в два ковша. В один добавьте сахар, крахмал и ванилин, а в другой белый шоколад. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Сахар должен раствориться, за счет крахмала масса немного загустеет. Шоколад расплавится.
В горячее молоко с сахаром выложите набухший желатин. Мешайте, чтобы он растворился.
Затем вмешайте молоко с шоколадом.
Молочно-шоколадную массу процедите через ситечко. Затем накройте пленкой и остудите до комнатной температуры, периодически помешивая. Не пропустите, чтобы масса не стала желироваться.
Жирные сливки взбейте с сахарной пудрой. Они должны стать густые, но не стабильные. Форму сливки еще не держат, но след от ложки остается.
Взбитые сливки понемногу вмешивайте венчиком в молочную массу.
Готовый мусс сразу разливаем по формам. Он быстро застывает!
В формы для эскимо вставьте палочки. В кондитерский мешок выложите мусс и наполните формочки. Уберите все в морозилку на несколько часов, до полной заморозки.
Замерзшие эскимо извлеките из формы. В таком виде их можно хранить в морозилке до момента заливки шоколадом.
Для глазури растопите шоколад с растительным маслом. В зависимости от вида шоколада, растительного масла может понадобиться больше. Чем гуще будет глазурь, тем толще будут залиты ей пирожные, а значит и расход глазури будет больше.
Глазурь охладите до комнатной температуры и окуните в неё каждое эскимо (замороженное). Если окунать в теплую глазурь, то она будет скатываться с эскимо. Выложите эскимо на пергамент и уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы оно оттаяло.
Снаружи эскимо можно украсить на свой вкус. Можно сделать узор из этой же глазури и украсить кондитерскими посыпками.
Приятного угощения!