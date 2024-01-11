Описание приготовления:

Из этого количества ингредиентов у меня выходит 16 больших эскимо и 4 маленьких (шаг 9). В наличии должны быть формы, чтобы сразу потратить весь мусс. Если он застынет в чаше, то для эскимо это уже использовать будет нельзя. Но зато можно будет есть ложкой. Поэтому если вам не хватить формы на 2-3 эскимо, то мусс можно разлить в креманки и съесть как десерт.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сливки Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Желатин 17 Грамм

Вода 100 Миллилитров

Молоко 350 Миллилитров

Шоколад белый 100 Грамм

Сливки 33% 250 Миллилитров

Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Шоколад 400 Грамм (для глазури, темный или горький, без наполнителя)

Растительное масло 6 Ст. ложек (может чуть больше)

Ванилин 1 Грамм (по вкусу)

Крахмал 20 Грамм

Количество порций 16

Калорийность

362 ккал

Калорийность

13 г

Белки

18 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожное "Эскимо на палочке" в домашних условиях»

Для приготовления пирожных "Эскимо" подготовьте все ингредиенты. Желатин заранее залейте холодной водой и оставьте минут на 20-30 для набухания.

Молоко налейте примерно напополам в два ковша. В один добавьте сахар, крахмал и ванилин, а в другой белый шоколад. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Сахар должен раствориться, за счет крахмала масса немного загустеет. Шоколад расплавится.

В горячее молоко с сахаром выложите набухший желатин. Мешайте, чтобы он растворился.

Затем вмешайте молоко с шоколадом.

Молочно-шоколадную массу процедите через ситечко. Затем накройте пленкой и остудите до комнатной температуры, периодически помешивая. Не пропустите, чтобы масса не стала желироваться.

Жирные сливки взбейте с сахарной пудрой. Они должны стать густые, но не стабильные. Форму сливки еще не держат, но след от ложки остается.

Взбитые сливки понемногу вмешивайте венчиком в молочную массу.

Готовый мусс сразу разливаем по формам. Он быстро застывает!

В формы для эскимо вставьте палочки. В кондитерский мешок выложите мусс и наполните формочки. Уберите все в морозилку на несколько часов, до полной заморозки.

Замерзшие эскимо извлеките из формы. В таком виде их можно хранить в морозилке до момента заливки шоколадом.

Для глазури растопите шоколад с растительным маслом. В зависимости от вида шоколада, растительного масла может понадобиться больше. Чем гуще будет глазурь, тем толще будут залиты ей пирожные, а значит и расход глазури будет больше.

Глазурь охладите до комнатной температуры и окуните в неё каждое эскимо (замороженное). Если окунать в теплую глазурь, то она будет скатываться с эскимо. Выложите эскимо на пергамент и уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы оно оттаяло.

Снаружи эскимо можно украсить на свой вкус. Можно сделать узор из этой же глазури и украсить кондитерскими посыпками.

Приятного угощения!