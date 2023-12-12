Упаковка замороженного слоеного теста в моём морозильнике — не просто гость, а постоянный жилец. Конечно, я периодически пополняю запасы, ведь готовить из такого теста люблю. Вы бы попробовали мои слоеные корзинки! Но с ними, конечно, нужно заморочиться. Если ищете десерт попроще, обратите внимание на пирожное из слоеного теста с заварным кремом.

Рецепт этих сладких квадратиков я подсмотрела на YouTube-канале одной популярной немецкой блогерши. А когда начала искать перевод, поняла, что не первая из своего региона хочу приготовить это блюдо. Пирожные по данному рецепту выходят очень нежными и тающими, чем-то напоминают вкус легендарного советского торта.

Как приготовить пирожное из слоеного теста с нежным кремом

Для приготовления пирожных вам понадобится готовое слоеное тесто. Подойдет продукт как собственного приготовления, так и из магазина. Пробовала, получается отменно! Готовое слоеное тесто заранее достаньте из морозилки. Остальные продукты тоже должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты

Желтки4 шт. Слоеное бездрожжевое тесто300 г Сливки200 мл Молоко400 мл Лимон1 л Сахар120 г Кукурузный крахмал2 ст. л.

Приготовление

Тонко раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 2 мм. Нарежьте его на квадратики размером примерно 3 на 3 см. Выложите их на противень, выстеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до 20 минут. Пока основа печется, приготовьте крем. В сотейник или кастрюлю с толстым дном перелейте молоко. Добавьте туда же крупно срезанную цедру целого лимона. В отдельной миске смешайте венчиком желтки с сахаром и крахмалом. Молоко нагрейте, чуть не доводя до кипения. Уберите из него цедру лимона. Половник ароматного горячего молока перелейте в яичную смесь. Тщательно перемешайте всё венчиком. Далее эту смесь тонкой струйкой влейте в горячее молоко, активно помешивая венчиком. Варите крем на мелком огне до загустения. Выключите огонь, когда появляется первый пузырь. Затем перелейте крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте остывать. Тем временем взбейте жирные сливки до загустения. Постепенно введите их в заварной крем. Мы на финишной прямой! Осталось только разрезать вдоль на 2 одинаковые части выпеченные квадратики слоеного теста. С помощью кондитерского мешка начините одну половину лепешек и накройте их второй.

Десерт готов. Присыпьте его сахарной пудрой и подавайте к чаю самым дорогим гостям. Не забудьте сфотографировать результат и поделиться им в комментариях. Ждем ваших отзывов!