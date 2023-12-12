Солянка — самый вкусный рецепт: намного проще классического. Такой суп захочешь еще

Одним из самых популярных супов на территории стран СНГ считается Солянка. Этот суп готовится чаще зимой, так как он довольно наваристый и сытный. В узнаваемости солянка уступает лишь борщу.

Появилось данное блюдо у восточных славян примерно в XIV-XV веках. Изначально суп готовился на рыбном бульоне с добавлением множества специй. Однако, позднее стали готовить суп на мясном бульоне и даже на грибном.

Сейчас это традиционное блюдо славянской кухни можно найти в любом специализированном ресторане. Многие специально путешествуют в страны СНГ, чтобы попробовать настоящую солянку. Приготовим бюджетно солянку дома.

Ингредиенты для солянки:

Суповой куриный набор — 800 г;

Колбаса — 200 г;

Картофель — 1 шт.;

Репчатый лук — 2 шт.;

Маринованные огурцы — 4 шт.;

Сливочное масло — 40 г;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Оливки черные — 20 шт.;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Итальянские травы — 1 ст. л.;

Кинза — пучок;

Укроп — пучок;

Соль.

Приготовление солянки:

Отвариваем суповой набор до готовности в 2 литрах воды, Нарезаем маленьким кубиком очищенный картофель и выкладываем в кастрюлю, при этом извлекаем суповой набор.

В сковороде растапливаем сливочное масло, вливаем также растительное масло. Нарезаем лук маленьким кубиком и обжариваем в сковороде. В это время отделяем мясо от кости в суповом наборе.

Нарезаем небольшим кубиком колбасу, выкладываем к обжаренному луку. Добавляем к колбасе и луку томатную пасту, паприку и итальянские травы, перемешиваем.

Спустя минуту добавляем в сковороду мясо, отделенное от костей. Натираем на крупной терке маринованные огурцы, отжимаем от лишней жидкости, выкладываем в сковороду. Обжариваем смесь 3-4 минуты на среднем огне.

В бульон к картофелю отправляем зажарку. Кладем в суп оливки, накрываем крышкой и готовим 5-7 минут.

Нашинкованные заранее укроп и кинзу добавляем в суп после приготовления. Дайте постоять солянке 5-7 минут и подавайте на стол со сметаной.