Салат «Полтавский» с сардиной

Предлагаем вам лучший вариант закуски, которую можно подать по случаю праздника. Многослойный салат «Полтавский» станет звездой любого стола. Выглядит он просто сногсшибательно!

Возьмите практически такой же набор продуктов, что и на популярную закуску «Мимозу», но приготовьте из него более оригинальное блюдо. Такой домашний салат, украшенный грецкими орехами, понравится всем без исключения.

Как приготовить многослойный салат «Полтавский»: совет

Готовя блюда с плавленым сыром, помните, что для более легкой работы с ним, нужно воспользоваться морозильной камерой. Отправьте в нее продукт хотя бы на 20 минут. После натирать плавленый сыр будет намного проще. Кстати, в предыдущем материале мы рассказывали, как приготовить его в домашних условиях из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

Сардина в масле230 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Яйцо4 шт. Плавленый сыр2 шт. Грецкие орехи по вкусу Соль по вкусу Майонез по вкусу

Приготовление

Отвариваем морковь в слегка подсоленной воде до готовности. Натираем ее на крупной терке. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем.Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их и очищаем от скорлупы. Натираем яйца и плавленые сырки на терке с крупными отверстиями. Сливаем жидкость с консервированных сардин. Выкладываем рыбу на блюдо. Разминаем ее, равномерно распределяя по поверхности. Сверху рисуем сеточку из майонеза. На сардину выкладываем репчатый лук. Делаем тоненькую сетку из майонеза. Сверху выкладываем слой из отварных яиц, равномерно их распределяя. Слегка присаливаем. Рисуем майонезную сеточку.Сверху помещаем слой из моркови. Его также присаливаем. Покрываем всё майонезом. Затем выкладываем натертые плавленые сырки. Снова делаем сеточку из майонеза. Поджариваем на сухой сковороде грецкие орехи. Рубим их до состояния мелкой крошки, используя нож. Украшаем орешками верх десерта, равномерно их выкладываем. Отправляем салат в холодильник на 2–3 часа. Готово!

На второй день этот многослойный салат еще вкуснее. Но редко кому удается его тогда попробовать. Ведь до завтрашнего дня такая ароматная закуска не доживает. Она исчезает со стола в первые минуты после подачи. А вам нравится готовить салаты с консервированной сардиной? Поделитесь своим самым любимым рецептом в комментариях.