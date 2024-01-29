Пирожное «Ракушка» с белковым кремом

До боли знакомый вкус этого сказочного десерта просто мгновенно возвращает в теплые детские воспоминания. Если вы сильно соскучились за таким нежным лакомством, как пирожное «Ракушка», советуем скорее приступить к его готовке.

Один нюанс. Когда вы будете формировать пирожные, следите за тем, чтобы тесто было холодным. Не доставайте сразу все заготовки из холодильника. Берите по 2–3 шарика. Как только закончите придавать им нужную форму, лишь тогда берите другие заготовки из теста.

Как приготовить пирожное «Ракушка»: всё о креме

Чтобы начинка была больше похожа на воздушное суфле, а не на просто взбитые белки, используйте кукурузный крахмал. Он придаст крему необходимую консистенцию. Также помните, что после добавления крахмала стоит хорошенько перемешать белковую массу. Затем уже перемешивать ее нельзя. В ином случае яичные белки осядут.

Ингредиенты

Пшеничная мука380 г Яйцо3 шт. Сливочное масло200 г Соль1 щеп. Сметана100 г Лимонная кислота1 щеп. Сахар200 г Кукурузный крахмал2 ч. л.

Приготовление

Готовим тесто. В миску всыпаем пшеничную муку. Добавляем сливочное масло. Перетираем всё руками до состояния крошки.Берем яйца. Отделяем белки от желтков. Добавляем яичные желтки и сметану к крошке. Всыпаем соль. Замешиваем однородное эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделяем его на 30 частей. Формируем из них шарики.Выкладываем заготовки из теста на разделочную доску. Накрываем их пищевой пленкой. Отправляем их в холодильник на 3 часа.Делаем крем. К белкам комнатной температуры всыпаем сахар, ванилин и лимонную кислоту. Взбиваем всё миксером до плотной однородной массы. К белковой смеси добавляем кукурузный крахмал. Хорошенько всё перемешиваем.Раскатываем холодный шар из теста в тонкую лепешку. Выкладываем на одну половину заготовки белковую меренгу, взяв ее ложкой. Накрываем начинку второй стороной лепешки.Защипываем края, формируя заготовку по типу вареника. Делаем посередине небольшую вмятину пальцем. Затем складываем заготовку пополам. Скрепляем края. Выкладываем заготовки с начинкой на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Таким пирожным для выпекания нужно совсем немного времени. Потому важно, чтобы вы следили за ними. Десерт не должен подгореть в духовом шкафу. Увидели красивый румянец? Доставайте ароматную выпечку из духовки.