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Получится рассыпчатое и нежное: секреты приготовления песочного теста – будете в восторге от такой выпечки

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Получится рассыпчатое и нежное: секреты приготовления песочного теста – будете в восторге от такой выпечки

Песочное тесто является основой для огромного количества десертов, например, печенья или пирогов. 

В зависимости от состава и способа приготовления его можно превратить в блины, бисквиты, кексы, эклеры. 

Однако идеальное песочное тесто получается далеко не у всех. Эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова поделилась тонкостями приготовления.

Эксперт: Архипова ЮлияРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 29.01.2024 17:52 Проверено редакциейСодержаниеРецепт песочного тестаСекреты приготовления

Рецепт песочного теста

Для хорошего песочного теста необходимо взять:

  • 1 ½ стакана пшеничной муки;
  • ½ ч. л. соли; 
  • ½ ч. л. сахара;
  • ½ стакана охлажденного несоленого сливочного масла (его нужно нарезать на маленькие куски);
  • 2-4 ст. л. ледяной воды.

Соедините муку, соль и сахар. Добавьте масло и смешайте ручным блендером для песочного теста. Куски масла при этом должны остаться размером с небольшую горошину. 

Добавьте 2 ст. л. холодной воды, а затем снова воспользуйтесь блендером. Важно, чтобы тесто сохранило дробную текстуру, но начало лепиться. 

Если возникнет необходимость, добавьте еще 2 ст. л. холодной воды. 

Подготовьте пищевую пленку, а затем выложите на нее тесто. Прижмите его, чтобы получилась лепешка толщиной примерно 2,5 см, а затем заверните. 

Далее есть два варианта. Можно положить в холодильник на хранение (до 3-х дней). Перед использованием тесто должно полежать в холодильнике около часа. 

Либо заготовку можно поместить в морозильник и использовать при необходимости. Здесь тесто может храниться до 3 месяцев. 

Секреты приготовления

1. Песочное тесто не любит долгого замешивания. Если нарушить это правило, заготовка получится слишком плотной.

2. Используйте мелкий сахар и крупную соль. Первый ингредиент сделает текстуру более гладкой, а соль подарит вкусу необходимый оттенок. 

3. Если масло используется холодным, то и другие продукты должны быть тоже охлажденными.

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