Пирожки больше не делаю, готовлю вкуснятину за 15 минут. Муж в восторге

Об одном из самых древних блюд, придуманных человечеством, известно мало информации. Говорим мы сейчас конкретно про лепешки. Изначально люди готовили именно этот вид хлеба, а не привычные для нас буханки.

Лишь спустя время человечество научилось выпекать хлеб в том виде, в котором он есть в магазинах и пекарнях. На Востоке и в Азии до сих пор ценятся именно лепешки. Даже пироги многие народы делают как лепешки, но с начинкой внутри.

Расскажем, как сделать лепешки-улитки с мясом как в Средней Азии.

Ингредиенты для лепешек-улиток с мясом:

Вода — 250 мл;

Молоко — 250 мл;

Соль — ч.л.;

Мука — 800 г;

Разрыхлитель — ч.л.;

Лук репчатый — 3 шт.;

Мясо — 400 г;

Сливочное масло — 150 г.

Приготовление лепешки-улитки с мясом:

Смешиваем воду с молоком и солью, перемешиваем до растворения песчинок. Просеиваем в жидкость двумя частями муку, смешанную с разрыхлителем, замешиваем тесто.

Делим эластичное мягкое тесто на 4 равных части, формируем колобки. Убираем тесто в целлофан.

Для приготовления начинки нарезаем на четверть кольца лук, мелко режем мясо. Смешиваем мясо и лук, по вкусу посыпаем специями и солью.

Посыпаем мукой рабочую поверхность, при помощи скалки раскатываем каждый колобок в круглый тонкий пласт. Растапливаем сливочное масло, смазываем пласт.

На тесто выкладываем кусочки мяса и лука, распределяем равномерно по всем 4 пластам.

Скручиваем пласты в рулеты, их которых формируем по улитке.

Скалкой слегка раскатываем улитки, делаем их более плоскими, убираем выпуклости. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность лепешки.

Смазываем каждую лепешку смесью желтка и молока, выпекаем в духовке при 180 градусах 35-40 минут.

Получается мягкая ароматная лепешка-улитка с мясом. Это хорошая замена обычным мясным пирогам.