Пирожки больше не делаю, готовлю вкуснятину за 15 минут. Муж в восторге

Об одном из самых древних блюд, придуманных человечеством, известно мало информации. Говорим мы сейчас конкретно про лепешки. Изначально люди готовили именно этот вид хлеба, а не привычные для нас буханки.
Лишь спустя время человечество научилось выпекать хлеб в том виде, в котором он есть в магазинах и пекарнях. На Востоке и в Азии до сих пор ценятся именно лепешки. Даже пироги многие народы делают как лепешки, но с начинкой внутри.
Расскажем, как сделать лепешки-улитки с мясом как в Средней Азии.
Ингредиенты для лепешек-улиток с мясом:
- Вода — 250 мл;
- Молоко — 250 мл;
- Соль — ч.л.;
- Мука — 800 г;
- Разрыхлитель — ч.л.;
- Лук репчатый — 3 шт.;
- Мясо — 400 г;
- Сливочное масло — 150 г.
Приготовление лепешки-улитки с мясом:
Смешиваем воду с молоком и солью, перемешиваем до растворения песчинок. Просеиваем в жидкость двумя частями муку, смешанную с разрыхлителем, замешиваем тесто.
Делим эластичное мягкое тесто на 4 равных части, формируем колобки. Убираем тесто в целлофан.
Для приготовления начинки нарезаем на четверть кольца лук, мелко режем мясо. Смешиваем мясо и лук, по вкусу посыпаем специями и солью.
Посыпаем мукой рабочую поверхность, при помощи скалки раскатываем каждый колобок в круглый тонкий пласт. Растапливаем сливочное масло, смазываем пласт.
На тесто выкладываем кусочки мяса и лука, распределяем равномерно по всем 4 пластам.
Скручиваем пласты в рулеты, их которых формируем по улитке.
Скалкой слегка раскатываем улитки, делаем их более плоскими, убираем выпуклости. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность лепешки.
Смазываем каждую лепешку смесью желтка и молока, выпекаем в духовке при 180 градусах 35-40 минут.
Получается мягкая ароматная лепешка-улитка с мясом. Это хорошая замена обычным мясным пирогам.